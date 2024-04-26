Оккупанты пошли вперед: британская разведка рассказал об опасной тенденции

Продвижение российских оккупационных войск к западу от Авдеевки Донецкой области за последнюю неделю существенно ускорилось. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британские военные эксперты отмечают, сухопутные войска России создали узкий выступ дальше на территории Украины, чтобы войти в город Очеретино, расположенный примерно в 15 км к северу от центра Авдеевки.

По данным британской разведки, с тех пор как российские войска взял под свой контроль Авдеевку в середине февраля 2024 года, этот район остается одним из основных районов российских операций.

"Несмотря на продолжающиеся высокие потери, весьма вероятно, что российская армия сможет постоянно атаковать украинские позиции в этом районе и взять под свой контроль несколько небольших населенных пунктов", — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, ранее британская разведка рассказал, как ведомство Шойгу потряс самый громкий скандал за 10 лет.

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