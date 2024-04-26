Оккупанты пошли вперед: британская разведка рассказал об опасной тенденции

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Кравцев Сергей
Продвижение российских оккупационных войск к западу от Авдеевки Донецкой области за последнюю неделю существенно ускорилось. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Британские военные эксперты отмечают, сухопутные войска России создали узкий выступ дальше на территории Украины, чтобы войти в город Очеретино, расположенный примерно в 15 км к северу от центра Авдеевки.
По данным британской разведки, с тех пор как российские войска взял под свой контроль Авдеевку в середине февраля 2024 года, этот район остается одним из основных районов российских операций.
Отметим, ранее британская разведка рассказал, как ведомство Шойгу потряс самый громкий скандал за 10 лет.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден подписал долгожданный закон о выделении Украине помощи в размере 61 млрд долларов. Более того, стало известно, что Украина еще раньше получила дальнобойные американские ракеты ATACMS. Правда бить ими разрешили лишь по суверенной украинской территории в международно признанных границах. При этом канцлер Германии Олаф Шольц так и не решается передать Украине ракеты Taurus. О чем говорят подвижки и не подвижки касательно помощи Украине со стороны Запада? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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