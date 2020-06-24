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В Украине будут ловить нарушителей карантина в маршрутках

В рейды общественным транспортом отправятся сотрудники Укртрансбезопасности и Нацполиции

сегодня, 11:17
Автор:

Виолетта Комаровская
В Украине будут ловить нарушителей карантина в маршрутках

Ловить нарушителей карантина в Украине будут в общественном транспорте. Полиция и сотрудники Укртрансбезопасности будут штрафовать тех, кто не соблюдает масочный режим и отказывается надевать маску в автобусах и маршрутках. Об этом на своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

В рейды на нарушителей карантина правоохранители, в первую очередь, отправятся в крупных городах. 

"Сейчас будем проверять Киев, Львов, Одессу, Николаев и Ровно. Вскоре проверки будем проводить и в других городах тоже", - предупредил Криклий. 

Напомним, что минимальный штраф за нарушения карантина в Украине - 17 тысяч гривен. Именно во столько может обойтись поездка в общественном транспорте без маски. К слову, надевать маски обязаны не только пассажиры, но и водители, кондукторы и контролеры. 

Министр инфраструктуры призывает придерживаться карантинных правил не только пассажиров, но и перевозчиков. В частности, водителям обязательно должны перед выходом на рейс мерить температуру, а салоны общественного транспорта дезинфицировать. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки. И это несмотря на то, что с прошлой недели в некоторых регионах страны начали ужесточать карантин. 


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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]
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