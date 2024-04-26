Спортсмен установил новый мировой рекорд: 26 тысяч приседаний за сутки

Тони Пираино, житель Декейтера, штат Иллинойс, установил новый мировой рекорд по количеству приседаний за сутки. Пираино смело ставил перед собой задачу выполнить невероятное — 26 000 приседаний за 24 часа. Это представляло собой не только преодоление личных ограничений, но и превзойти мировой рекорд на 1100 приседаний, установленный Джо Ревердесом в 2020 году.

Мужчина сделал более 26 000 приседаний за 24 часа

Чтобы обеспечить себе выносливость и энергию для достижения этой великой цели, Пираино придерживался строгой стратегии. Он делал 30-секундные перерывы через каждые 22 приседания, дополнительно уделяя внимание длительным перерывам в течение дня. Важной частью его подготовки было также употребление энергетических напитков и закусок, обогащенных углеводами.

Несмотря на физическое и моральное напряжение, Пираино продолжал двигаться вперед. Он признал, что чувствовал усталость на полпути к своей цели, но его решимость преодолеть трудности позволила ему превзойти собственные ожидания. К пяти часам утра, не только был побит предыдущий рекорд в 25 000 приседаний, но и установлен новый — 26 100 приседаний.





В интервью местным журналистам, Пираино отметил, что его вдохновил предыдущий мировой рекордсмен Дэвид Хоггинс, который в 2013 году установил рекорд, выполнив 4030 подтягиваний за 17 часов 45 минут.

Более того, попытка Пираино установить рекорд не только вошла в историю спорта, но и собрала деньги для благотворительного учреждения Центра Horizon округа Мэрион в Декейтере. Этот центр предоставляет жилье, возможности трудоустройства и другие ресурсы для взрослых с отклонениями в развитии.

Хотя рекорд Тони Пираино еще должен быть официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса, спортсмен из Иллинойса уверен, что его попытка будет сертифицирована, увековечив его имя в истории спорта.

Напомним, что на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса появилось имя Алии Насыровой, уроженки Украины, которая сейчас живет в Словакии. Алия стала рекордсменкой за самые длинные волосы среди живых женщин, их длина составляет впечатляющие 257,33 см.