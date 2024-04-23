Самые длинные волосы в мире: украинка устанавливает новый мировой рекорд

На официальном сайте Книги рекордов Гиннеса появилось имя Алии Насыровой, уроженки Украины, которая сейчас проживает в Словакии. Алия стала рекордсменкой за самые длинные волосы среди живых женщин, его длина составляет впечатляющие 257,33 см. Интересно, что ее волосы превышают ее собственный рост (165 см) почти на метр и длиннее даже роста самого высокого человека на планете, Султана Кессена, чей рост 251 см.

Украинка Алия Насырова попала в Книгу рекордов Гиннеса за самые длинные волосы

35-летняя Алия не только установила мировой рекорд, но является известной художницей и графической иллюстраторкой. Она использует свою уникальную особенность в творчестве и как часть своей модельной карьеры. Она никогда не стриглась, веря, что ее длинные волосы будут вдохновлять других ценить природную красоту. "Я надеюсь, что моя история поможет людям полюбить и принять свою естественность", – делится Насырова.





Уход за такими длинными волосами требует времени и особого подхода. Алия моет волосы раз в неделю, процесс укладки занимает около 30 минут, а высыхание может длиться до суток. Она избегает тепловой обработки, позволяя волосам высыхать естественно, и предпочитает расчесывать их только после полного высыхания. Насырова использует натуральные средства, производит маски самостоятельно и регулярно обрезает секущиеся кончики. "Здоровое питание, витамины и регулярные массажи кожи головы помогают мне поддерживать красоту и здоровье моих волос", — говорит она.

Рекорд не только принес Алле славу, но и укрепил ее уверенность в собственной уникальности. Она часто получает вопрос о фото с ее длинными волосами и любит, когда ее особенность вдохновляет других на свои достижения. Насырова гордится тем, что ее волосы стали символом не только личной гордости, но и источником вдохновения для других.





Напомним, что поляк Павел Дуракевич установил новый мировой рекорд , пройдя и пробежав 3409,75 км босиком вокруг Пиренейского полуострова. Рекорд, зафиксированный Книгой рекордов Гиннеса, был установлен в результате полугодового путешествия, которое началось на юге Франции и завершилось в испанском городе Сан-Хосе.