Абитуриенту на заметку: 8 профессий, которые будут актуальны в Украине и Европе

Выпускные у старшеклассников на на носу и самое время окончательно определиться с будущей профессией, если еще такого решения нет. Многие абитуриенты не задумываются о том, будет ли их будущая специальность актуальной после окончания университета и насколько долго она будет востребована. Украинские учебные заведения оперативно реагируют на изменения на европейском рынке труда, внедряя новые программы обучения, модернизируя старые и избавляясь от устаревших. Это гарантирует, что выпускники украинских высших учебных заведений легко находят работу: если в Словении нет подходящих вакансий, они могут успешно трудоустроиться в других европейских странах.

Профессии, которые будут актуальны следующие 10 лет

Портал "Комментарии" собрал наиболее перспективные профессии следующего десятилетия. Рассказываем о зарплатах специалистов, работающих в Европе и насколько эти направления актуальны там.





1. Программист или разработчик программного обеспечения

Программисты занимаются разработкой программ для автоматизации различных процессов, таких как бухгалтерский учет, управление продажами, системы безопасности, производственные процессы и другие. Они также занимаются созданием мобильных приложений, веб-сайтов и операционных систем, используя различные языки программирования.

Обучение программированию начинается в университете, но специалисты в этой области продолжают обучаться на протяжении всей своей карьеры, поскольку IT-технологии стремительно развиваются. Недостаток высококачественного образования в области программирования, в сочетании с быстрым ростом сектора информационных технологий, приводит к дефициту кадров. Поэтому специалисты, обладающие актуальными знаниями и навыками, востребованы на европейском и мировом рынках труда.

Заработная плата программиста зависит от языка программирования, владения специализированными навыками, размеров компании, опыта работы и знания иностранных языков. В среднем доход программиста варьируется от 24 до 42 тысяч евро в год, но опытные специалисты могут зарабатывать намного больше.





2. Специалист по данным или Data Scientist

Это настолько новая профессия, что ее название с трудом поддается переводу и в оригинале звучит как data scientist – буквально "ученый данных". Специалисты по данным собирают, систематизируют, анализируют и интерпретируют огромное количество информации. Их работа результативно проявляется в базах знаний, используемых для машинного обучения искусственного интеллекта. Эта технология применяется для персонализации контента сайтов, улучшения поисковых систем, в системах распознавания лиц и голоса, а также для коммерческих целей, например, в поддержке принятия управленческих решений компаниями.

Специалист по данным должен обладать гибким умом и хорошими знаниями в области математики, статистики, логики и информатики.

Средняя зарплата в этой области составляет 48 тысяч евро в год, но это среднее значение. Зарплата специалиста по данным может варьироваться в зависимости от его навыков, работодателя и страны примерно от 17 тысяч евро в год до 117 тысяч евро в год, например, как в Швейцарии.





3. Инженер-механик

Человек, занимающийся этой профессией, может работать как в области ракетостроения или тяжелого машиностроения, так и на заводах, производящих пылесосы или кофейные машины. В общем понимании, инженеры-механики занимаются проектированием, созданием и обслуживанием различных машин и механизмов. Обладая знаниями точных наук и соответствующими навыками, специалист может углубиться в конкретную сферу.

Средняя зарплата инженеров-механиков на европейском рынке труда колеблется от 44 до 52 тысяч евро в год. Самый высокий спрос на инженеров-механиков в настоящее время наблюдается в Германии, где высококвалифицированный специалист со знанием немецкого языка может зарабатывать до 65 тысяч евро в год.





4. Финансовый консультант

Это эксперт в области финансового управления, который помогает как физическим лицам, так и компаниям эффективно управлять своими финансами, планировать расходы, составлять бюджеты и выбирать объекты для инвестирования. Финансовый консультант может работать как на самозанятой основе, так и быть сотрудником консалтинговой фирмы, банка, страховой компании или инвестиционной фирмы. Для вступления в эту сферу необходимо образование в области экономики, бухгалтерского учета, банковского дела или финансов, а также владение английским языком и умение продавать свои услуги.

Работодатели готовы щедро вознаграждать квалифицированных специалистов в этой области: например, средняя заработная плата финансового консультанта в Ирландии составляет около 45 тысяч евро в год.





5. Врач

Это не только одна из самых востребованных, но и одна из престижнейших профессий в Европе. К сожалению, специалистов, которые ежедневно спасают тысячи жизней и заботятся о здоровье миллионов людей, катастрофически не хватает, что заставляет абитуриентов задуматься о карьере в сфере здравоохранения. Любой студент, усердно прошедший практику и успешно сдавший выпускные экзамены, может найти работу в Евросоюзе. Однако студентам следует понимать, что для того чтобы стать высококвалифицированным специалистом, им придется учиться до предела своих возможностей.

Молодые врачи поощряются перспективой хорошего заработка: в Нидерландах врачи общей практики могут зарабатывать до 102 тысяч евро в год, а специалисты в узких областях — до 221 тысячи евро в год. Среди других европейских стран, где работа врачей вознаграждается конкурентной зарплатой — Бельгия, Швейцария, Дания.





6. Медсестра или медбрат

На рынке труда также наблюдается значительный дефицит младшего медицинского персонала, что ощущается в практически каждой стране мира. Обязанности медсестры включают уход за больными, помощь врачам на приемах и в операционной, выполнение простых процедур и манипуляций, а также административных задач. Для работы в качестве медсестры необходимо не только получить качественное медицинское образование, но и обладать терпением, стрессоустойчивостью и эмпатией.

Для того чтобы врачи имели поддержку со стороны медицинского персонала, многие европейские страны привлекают молодые кадры хорошими заработными платами. Например, медсестра в Норвегии, Дании или Италии может зарабатывать 52 тысячи евро в год, а в Люксембурге – до 110 тысяч евро в год.





7. Инженер-электрик

На этой инженерной специальности также наблюдается острая нехватка кадров на рынке труда. Инженеры-электрики занимаются обслуживанием электрических систем разного масштаба — от жилых домов до целых городов, а также электрических машин и станков. Они занимаются проектированием электрических систем, проводят необходимые расчеты и организуют реализацию проектов, а также занимаются их обслуживанием. Для работы в этой области требуется получить специализированное высшее образование, хотя некоторые специалисты начинают свою карьеру с получения среднего образования и работы в качестве электрика.

Зарплата инженера-электрика может различаться в зависимости от квалификации специалиста и страны. Например, в Великобритании средняя зарплата инженера-электрика составляет около 35 тысяч евро (31 тысяча фунтов стерлингов) в год.





8. Инженер в области электроники

Инженер по электронике занимается разработкой электронных схем и созданием плат, которые управляют практически всей современной техникой — от телефонов и планшетов до стиральных машин, холодильников и заводских станков. Кроме того, инженеры выполняют административные обязанности, включая составление технической документации и отчетов по результатам тестирования оборудования. Для становления инженером в области электроники необходимо получить соответствующее образование по специальности или в смежной инженерной области.

Согласно данным веб-сайта по поиску работы в Германии gehalt.de, начальная зарплата специалиста в области электроники составляет от 30 до 47 тысяч евро в год. Зарплата опытного специалиста может достигать 78 тысяч евро в год.