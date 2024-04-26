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ГУР Минобороны сообщило о спецоперации в Москве. Минобороны РФ все проспало

Главное управление разведки сожгло российский вертолет Ка-32 на военном аэродроме в Москве. Отмечается, что операция была проведена в ночь на 26 апреля

сегодня, 15:24
Автор:
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Ткачик Олеся
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Главное управление разведки Минобороны подтвердило информацию о том, что его силами уничтожен российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме в российской столице Москве.

ГУР Минобороны сообщило о спецоперации в Москве. Минобороны РФ все проспало

Вертолет Ка-32

Как отметили в ГУР Минобороны, спецоперация была проведена в ночь на 26 апреля на аэродроме "Остафьево". Примечательно, что этот аэродром принадлежит министерству обороны РФ.

"Аэродром принадлежит мо рф и эксплуатируется совместно с предприятием "газпромавиа", которое входит в структуру ОАО "газпром",
— говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Разведчики отметили, что уничтоженный Ка-32 страна-террорист использовала в интересах московского авиационного центра. Как отметили в ГУР этот вертолет ранее использовали для поддержки операций российской оккупационной армии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России боятся, что Силы обороны устроят им ад 7 и 9 мая. Российские эксперты предполагают, что украинские военные могут ударить по Крымскому мосту, вражеским аэродромам и складам с боеприпасами. Также они обратили внимание на то, что у Украины есть собственные дроны, которые уже могут даже долететь до Мурманска. Поэтому россияне предполагают, что беспилотники могут нанести сокрушительные удары по стратегическим объектам в тылу России.

При этом известно, что активно работают на территории страны-агрессора не только разведчики, но и представители спецслужб, активно наносившие удары по российским НПЗ и уже перешедшие к уничтожению крупных складов, где хранится топливо. По мнению экспертов, операции СБУ будут продолжаться и уже скоро они дойдут до Москвы.




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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/448836790975628/
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