Когда прибудут F-16 в Украину и прибудут ли вообще: Пентагон сделал неоднозначное заявление

В то время, как украинцы ждали появление западные истребителей F-16 в украинском небе еще в начале весны, партнеры Украины призывали набраться терпения и говори ли, что этот момент наступит совсем скоро. Теперь же о том, что этой весной F-16 могут быть в Украине уже речь не идет. В Пентагоне лишь абстрактно заявляют, что первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году, а, когда именно – никто уже сказать не может. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует заявление главы Пентагона Ллойда Остина перед началом заседания в формате "Рамштайн".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Остин отметил, что за последние два года члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысяч ракет.

"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", — сказал глава Пентагона.

По его словам, в этом году в Украину начнут прибывать первые истребители F-16.

"В этом году в Украину начнут прибывать более эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", — заявил Ллойд Остин.

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