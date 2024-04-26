В Минобороны рассказали, к чему готовиться "ограниченно пригодным": кого ждет мобилизация

В Украине уйдет в прошедшее статус "ограниченно пригодный" к военной службе. Мужчин, ранее считавшихся такими, начнут повторно вызывать в ТЦК и СП для медкомиссии. Военнообязанных четко разделят на годных и непригодных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Зеркало недели" сообщила директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Чиновница отметила, что пригодные к военной службе мужчины будут разделены на следующие категории в зависимости от степени функциональности: полностью пригодны; пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.; пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы); пригодны для выполнения специфических задач.

Оксана Сухорукова также отметила, что статус "ограниченно пригодный" будет отменен уже 4 мая, а с 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, ранее "ограниченно пригодных" начнут повторно вызывать в ТЦК и СП медкомиссию.

По ее словам, у военнообязанных будет девять месяцев, чтобы пройти повторную ВЛК и получить новый вывод — пригоден или непригоден к военной службе.

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