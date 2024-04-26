РФ пригрозила ударом по больницам. В Киеве начали срочную эвакуацию

В интернете распространяют видео, на котором российские террористы фактически анонсируют нанесение удара по двум больницам, расположенным в столице. При этом известно, что одна из больниц является детской, отмечают в КГГА.

Ракетный удар

Оккупанты заявили, что готовы нанести удары по этим больницам потому, что там, якобы, находятся украинские военные.

Власти Киева категорически опровергают эту информацию и называют ее сплошной ложью. В КГГА отметили, что речь идет о провокации, которую готовят российские террористы, желающие оправдать свой удар по социальной инфраструктуре.

Известно, что в двух больницах началась экстренная эвакуация. Всех больных, в том числе и детей, перенаправляют в другие больницы.

Киев уже обратился в СБУ и Минздрав за помощью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия в течение двух лет войны в Украине уничтожает гражданскую и социальную инфраструктуру. Как сообщили в министерстве здравоохранения Украины за время войны страна-террорист Россия повредила или уничтожила 1772 объекта медучреждений в Украине. В частности, 1564 объекта медучреждений были повреждены и еще 208 разрушены до основания.

В Минздраве отметили, что речь идет о больницах, амбулаториях, поликлиниках, роддомах и т.д. Наибольшие потери, как отмечают в министерстве, понесли медучреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожье.

Также российская армия уничтожила 260 автомобилей экстренной медицинской помощи, 149 – повредила, еще 125 – захватила.

О том, что Россия уничтожает в Украине гражданскую инфраструктуру, заявил на встрече в Китае и глава Дерджепа Энтони Блинкен. Именно поэтому он призвал Пекин прекратить снабжать РФ товарами двойного назначения, которые она использует для производства оружия.