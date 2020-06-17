Украинец объявил голодовку, чтобы поддержать заробитчан в Чехии. Ярослав Чепа из Закарпатья шесть дней просидел под зданием завода, который не выплачивает зарплату украинцам. Об этом сообщает общественная организация "Cizinec není otrok z.s.".

Свой протестный штаб украинец обустроил на автобусной остановке прямо около завода Bobcat в городе Добржиш. Для себя он поставил только стул. Рядом установил стенд с требованиями и лозунгами, а также повесил два флага - украинский и чешский.

"С помощью этой акции протеста мне хотелось бы привлечь внимание к огромной проблеме, которая существует не только в Чехии, но и в Европе в целом. Наших граждан обманывают", - рассказывает Чепа.

Сам он возглавляет общественную организацию, куда обращаются украинцы, у которых возникают проблемы с работодателями. Говорит, что на одиночную акцию протеста к заводу Bobcat вышел после того, как все попытки выбить для заробитчан их же деньги не увенчались успехом. По данным Ярослава Чепы, предприятие задолжало украинцам в общей сложности около 400 тысяч чешских крон. В переводе на украинские деньги - это приблизительно 450 тысяч гривен.

В компании, которая устраивала украинцев на работу на завод, объяснили - завод не прислал вовремя деньги. Из-за этого возникли задержки с зарплатами.

Накануне вечером Ярослав Чепа заявил, что первый денежный транш якобы пришел на счет компании-посредника и вскоре люди должны будут получить свои деньги. Поэтому голодовку он временно решил прекратить.

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