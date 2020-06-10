Украинцы смогут менять поставщика газа: когда и как

С 1 июля украинцы смогут менять поставщика газа. Об этом в Facebook сообщил глава компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Так, регулятор рынка Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг упростила правила перехода к другому поставщику газа. В "Нафтогазе" заявили, что отныне украинцы смогут свободно выбирать поставщика, базируя свой выбор на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживании. То есть, можно будет выбрать поставщика из другого региона. Сделать это можно будет следующим образом: отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику.

"До внедрения изменений процесс мог тянуться месяцами. С новыми правилами вы сможете изменить поставщика хоть за три дня, - заявил Коболев. - С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий".

Добавим, что с 1 июля должен заработать рынок газа для населения. Упрощение процедуры смены поставщика – одно из необходимых условий для полноценного старта открытого рынка.

Как ранее сообщалось, этой весной мировые цены на газ рекордно обвалились и на этот момент никто не берется с уверенностью прогнозировать, когда же произойдет подорожание. О причинах и последствиях этого, в частности, для Украины – в нашем материале.

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