СБУ разоблачила масштабную российскую ботоферму

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Татьяна Веремеева
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили крупную сеть
ботоферм в Киеве и 4 областях нашей страны, которой руководили из Российской
Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно данным СБУ, у злоумышленников было необходимое телекоммуникационное
оборудование и программное обеспечение, благодаря которому им удалось генерировать
фейки и контролировать деятельность более 10 тысяч ботов. Фейковые аккаунты
были зарегистрированы на украинские, российские и европейские SIM-карты
мобильных операторов.
Сообщается, что злоумышленники с помощью ботов распространяли информацию, которая провоцирует панические настроения, а также дискредитирует украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.
Ранее "Комментарии" писали, что социальная сеть Instagram запускает двеновые функции, благодаря которым инфлюенсеры (пользователи, у которых много
подписчиков) смогут монетизировать свой контент прямо в соцсети. Уже в
ближайшее время Instagram запустит рекламу на IGTV. Теперь рекламные ролики
длительностью до 15 секунд будут появляться перед видео в IGTV. Инфлюенсеры
смогут получать до 55% дохода от такой рекламы. Социальная сеть уже больше года
тестировала запуск такой рекламы, но о том, как все будет работать, пока не
известно. Рекламу в IGTV пока будут видеть только некоторые пользователи в США.
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