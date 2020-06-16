СБУ разоблачила масштабную российскую ботоферму

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили крупную сеть ботоферм в Киеве и 4 областях нашей страны, которой руководили из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Согласно данным СБУ, у злоумышленников было необходимое телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение, благодаря которому им удалось генерировать фейки и контролировать деятельность более 10 тысяч ботов. Фейковые аккаунты были зарегистрированы на украинские, российские и европейские SIM-карты мобильных операторов.

Сообщается, что злоумышленники с помощью ботов распространяли информацию, которая провоцирует панические настроения, а также дискредитирует украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее "Комментарии" писали, что социальная сеть Instagram запускает двеновые функции, благодаря которым инфлюенсеры (пользователи, у которых много подписчиков) смогут монетизировать свой контент прямо в соцсети. Уже в ближайшее время Instagram запустит рекламу на IGTV. Теперь рекламные ролики длительностью до 15 секунд будут появляться перед видео в IGTV. Инфлюенсеры смогут получать до 55% дохода от такой рекламы. Социальная сеть уже больше года тестировала запуск такой рекламы, но о том, как все будет работать, пока не известно. Рекламу в IGTV пока будут видеть только некоторые пользователи в США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!