Топ-10 самых высоких женщин на планете

В мире, где средний рост женщины составляет около 160 см, наличие роста более двух метров выделяет из толпы. Сегодня мы рассмотрим 10 самых высоких женщин мира, каждая из которых по-своему уникальна и заслуживает внимания не только из-за своих физических данных, но и благодаря своим достижениям и историям.

Десять самых высоких женщин мира

10. Кэролайн Велц (Германия) – 205 см

Кэролайн Велц, самая высокая женщина Германии, превратила свой необычный рост в преимущество, работая в модельном бизнесе. Для неё отдельно шьют одежду и обувь. Несмотря на возможные трудности, Кэролайн не испытывает комплексов и живет полноценной жизнью.





9. Линдси Тейлор (США) – 203 см

Линдси Тейлор, американская баскетболистка, оставила заметный след в спорте, получив титул лучшего игрока в Санта-Барбаре и серебряную медаль на Панамериканских играх 2003 года. После ухода из профессионального спорта, Тейлор занимается тренерской работой.





8. Элизабет Камбейдж (Австралия) – 203 см

Родившаяся в Лондоне Элизабет Камбейдж переехала в Австралию, где стала известной благодаря своей игре за баскетбольную команду Tulsa Shock. Её выдающийся рост и талант помогли ей стать одной из ведущих игроков в мире.





7. Рита Минива Беса (США) – 203 см

Рита Минива Беса, выдающаяся американская баскетболистка, использует свой высокий рост как преимущество на спортивной арене. Её спортивные достижения и участие в национальной команде делают её вдохновляющим примером для многих.





6. Екатерина Гамова (Россия) – 202 см

Екатерина Гамова, знаменитая российская волейболистка, использовала свой невероятный рост для достижения высот в спорте. Она обладательница титулов чемпионки России, Турции, Европы и мира, а также призер Гран-при и Всемирного Кубка чемпионов.





5. Екатерина Лисина (Россия) – 205,7 см

Самая высокая женщина России, Екатерина Лисина, не только занималась профессиональным баскетболом, но и успешно переключилась на модельную карьеру. Она удостоена места в Книге рекордов Гиннеса за самые длинные ноги и как самая высокая модель в мире.





4. Элисани да Крус Силва (Бразилия) – 207 см

Бразильская модель Элисани да Крус Силва, рост которой в 14 лет превысил 205 см, является одной из самых популярных личностей в TikTok. Она стала известна благодаря своему неповторимому внешнему виду и активной жизненной позиции.





3. Ульяна Семенова (Латвия) – 210 см

Ульяна Семенова, легендарная баскетболистка СССР, известна своим ростом 210 см. Она завоевала золотые медали на Олимпийских играх и была признана лучшей баскетболисткой Латвии XX века.





2. Гитика Шривастава (Индия) – 211 см

Гитика Шривастава, бывшая баскетболистка индийской национальной сборной, успешно переключилась на венчурный бизнес и благотворительность, демонстрируя, что высокий рост может стать преимуществом не только в спорте.





1. Румейса Гелги (Турция) – 215,16 см

Румейса Гелги, самая высокая женщина в мире, страдает от синдрома Уивера, который вызывает ускоренный рост. Несмотря на физические трудности, она вдохновляет многих своей силой духа и жизненной стойкостью.





Эти женщины не только впечатляют своими размерами, но и являются примерами того, как можно использовать свои уникальные особенности для достижения целей и вдохновения окружающих.