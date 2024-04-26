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Всех мужчин разделят на четыре категории, которые будут определять, чем они займутся в армии

В Украине отменяют статус «ограниченно пригодный», устанавливаются четкие критерии «пригодности» для службы в армии, сообщила в интервью порталу ZN директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова

сегодня, 14:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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С 4 мая вступит в силу закон, которым в Украине отменяют термин "ограниченно пригодный". При этом, подчеркнула Оксана Сухорукова, будут введены четкие правила формирования категорий "пригодный" и "непригодный" для службы в армии.

Всех мужчин разделят на четыре категории, которые будут определять, чем они займутся в армии

Мобилизация в Украине

Сухорукова сообщила, что с 18 мая, а именно тогда вступит в силу закон о мобилизации, мужчин, ранее признанных "ограниченно пригодными", ТЦК начнут вызывать на повторное прохождение медицинского осмотра. По ее словам, у них будет 9 месяцев для того, чтобы пройти ВЛК и получить заключение о своей "пригодности" или "непригодности" для службы в армии.

Кроме того, директор департамента здравоохранения Минобороны сообщила, что установлены четыре категории военнообязанных, а именно: полностью пригодные, пригодные к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодные к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе. Также военнообязанный может получить статус подходящего по отдельным специальностям и пригодного для выполнения специфических задач.

Сухорукова подчеркнула, что такие изменения были приняты недавно Минобороны совместно с Командованием медицинских сил. По ее словам, изменения будут касаться приказа МОУ № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ".

Чиновница добавила, что обновленные критерии составляют несколько тысяч диагнозов. По ее словам, в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные. Как говорит Сухорукова, здесь все будет зависеть от степени серьезности заболевания и нарушения функций организма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР считают , что отмена статуса "ограниченно пригодного" несет в себе определенные риски.



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Источник: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/direktorka-departamentu-okhoroni-zdorovja-minoboroni-oksana-sukhorukova-pro-zdorovja-vijskovosluzhbovtsiv-i-te-jak-privesti-protseduri-do-tjami.html
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