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США больше не лидер по объему финансовой помощи Украине: кто обошел Штаты

Евросоюз обошел США по объему финансовой помощи Украине

сегодня, 14:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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С начала полномасштабной войны Украина получила 85,353 млрд долларов бюджетной поддержки от международных партнеров, в том числе с начала 2024 года – на 11,780 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

США больше не лидер по объему финансовой помощи Украине: кто обошел Штаты

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Больше всего помощи оказал Европейский Союз – на 27,471 млрд долларов, на втором месте – США, которые предоставили 22,930 млрд долларов.

Отмечается, что с начала 2024 года Европейский Союз предоставил Украине 6,484 млрд долларов, помощь от США отсутствовала.

При этом в НБУ заявляют, что Украина может рассчитывать на 38 млрд долларов внешней бюджетной помощи в этом году. Поэтому Центробанк улучшил прогноз по международным резервам.

ЕС уже выделил Украине 6 млрд евро по программе Ukraine Facility. Украина рассчитывает получить от ЕС в текущем году 16 млрд евро.

Кроме того, на этой неделе в США одобрили пакет помощи Украине на 60,8 млрд. долларов, из которых финансовая будет составлять 8 млрд долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден подписал долгожданный закон о выделении Украине помощи в размере 61 млрд долларов. Более того, стало известно, что Украина еще раньше получила дальнобойные американские ракеты ATACMS. Правда бить ими разрешили лишь по суверенной украинской территории в международно признанных границах. При этом канцлер Германии Олаф Шольц так и не решается передать Украине ракеты Taurus. О чем говорят подвижки и не подвижки касательно помощи Украине со стороны Запада? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало - Европа может умереть: Макрон переполошил всех заявлением о рисках в ближайшие годы.




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Источник: https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/809332171230015
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