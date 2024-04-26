В 14-м пакете санкций могут быть убийственные санкции для РФ: о чем идет речь

Еврокомиссия активно изучает возможность введения ограничений против российского сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом это станет первым шагом, на который Брюссель может решиться в отношении газового сектора Москвы. Вопрос очень актуальный, учитывая активную торговлю России сжиженным природным газом. Об этом сообщили два дипломата ЕС. Как передает портал "Комментарии", говорится в материале "Politico".

Российский сжиженный природный газ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что сейчас исполнительный орган Европейского Союза готовит 14-й пакет санкций против РФ за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Дипломаты отмечают, что новые санкции могут касаться трех российских проектов этих газовых секторов РФ, а также реэкспорта российского сжиженного природного газа из портов ЕС.

В издании отметили, что сейчас в Брюсселе ввели полный запрет на экспорт российского угля и морской нефти в ЕС, однако там не смогли достичь согласия относительно газовых ограничений, ведь такие страны, как Венгрия остаются зависимыми от импорта из РФ.

В то же время с начала полномасштабного вторжения РФ ЕС уменьшил свою зависимость от России по импорту газа около на две трети с помощью сочетания внезапных отключений от Москвы и изменения поставщиков на Норвегию и США.

"Хотя российский СПГ составлял лишь 5% энергопотребления ЕС в прошлом году, блок все равно заплатил Кремлю примерно 8 миллиардов евро за его экспорт, который преимущественно поступал в порты Франции, Испании и Бельгии. Однако новые предложения не запрещают закупку российского СПГ в блоке, а скорее касаются грузов, которые прибывают в порты ЕС только для того, чтобы быть отправленными в другие страны", — отмечают авторы материала.

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