Пессимистичный прогноз МВФ для Украины и похороны Флойда: новости, которые вы могли пропустить

Прогнозы МВФ

Коронакризис украинскую экономику может обвалить гораздо сильнее, чем предполагалось изначально. По прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Украины упадет на 8,2% в этом году. Об этом говорится в заявлении Фонда. Ранее эксперты считали, что падение будет на уровне, максимум, 7,7%. Более пессимистичными стали и прогнозы относительно того, как скоро украинская экономика сможет восстановиться. Теперь В МВФ считают, что в следующем году экономика сможет подняться лишь на 1,1%. А еще через год - на 3%.





Похороны Джорджа Флойда

В США попрощались с Джорджом Флойдом, афроамериканцем, чья гибель во время задержания спровоцировала волну протестов по всему миру. Флойда похоронили в его родном городе Хьюстоне в Техасе. Церемонию каждый желающий мог посмотреть онлайн. К кладбищу тело везли в позолоченном гробу на катафалке, запряженном лошадьми, сообщает CNN. Родственники Флойда на похороны пришли в белой одежде. С помощью видеоконференции присоединился к церемонии и бывший вице-президент США Джо Байден. Напомним, что Джорджа Флойда задержали 25 мая за якобы использование фальшивых денег. Полицейский применил удушающий прием и афроамериканец погиб. После этого в США и мире не утихают антиполицейские и антирасистские протесты.





Фото: Reuters







Ледокольный флот США

США планирует построить собственный ледокольный флот для Антарктики и Арктики. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Президент Трамп уже сейчас поручил разработать соответствующую программу. Внедрить ее в жизнь планируют до 2029 года. Таким образом США планируют беспрерывно находиться в водах Арктики и Антарктики. Будущий флот должен состоять, как минимум, из трех тяжелых ледоколов и кораблей среднего класса. Трамп распорядился посчитать, во сколько бюджету обойдутся они и их дальнейшее содержание. В полярном флоте США сейчас есть два тяжелых ледокола.



Бесплатное тестирование на коронавирус

Сделать тест на коронавирус абсолютно бесплатно предложили всем жителям Латвии. Пройти обследование могут даже те, у кого нет симптомов и кто не общался с больными с COVID-19. Об этом пишет Delfi. Чтобы сделать тест, граждане могут обратиться в ближайшую больницу до 30 июня. Если же есть симптомы, связанные с коронавирусом, либо другие заболевания, не позволяющие прийти в медучреждение, то необходимо связаться со своим семейным врачом. С начала пандемии коронавирус в Латвии подхватили 1089 человек. 26 из них умерли.





Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Броварах под Киевом коронавирус начал косить воспитанников детского сада.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!