Воспитанников детсада в Броварах косит коронавирус

Вспышку коронавируса зафиксировали в детском саду "Калинка" в Броварах под Киевом. Диагноз COVID-19 подтвердился у 12 человек. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Игорь Сапожко.

Детсад "Калинка" в Броварах открылся 1 июня. Но не успел проработать даже недели, как произошло ЧП. Первой коронавирус подхватила воспитатель одной из групп. Уже будучи переносчиком инфекции, женщина вышла на работу. Когда же у нее обнаружили COVID-19, протестировать срочно решили всех работников и воспитанников детсада. Накануне у них взяли анализы. Уже сегодня стали известны результаты.

"По результатам исследований, у 9 детей и троих взрослых тесты на коронавирус оказались положительными", - сообщил мэр Броваров.

Стоит отметить, что двоих инфицированных детей забрали в областную больницу в Боярке. Еще семеро малышей, а также трое воспитателей будут лечиться дома.

Также оставаться в самоизоляции администрация города попросила все семьи, которые приводили малышей в детсад "Калинка" на прошлой неделе, даже если их тесты оказались отрицательными.

Сам детский сад уже закрыт на обсервацию. Никого из посторонних на территорию не пускают. Другие детсады города с завтрашнего дня будут работать в обычном режиме. Там обещают придерживаться всех правил безопасности, связанных с эпидемией, сообщил Игорь Сапожко.

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