Воспитанников детсада в Броварах косит коронавирус

Язык
BTC/USD
9752.39
ETH/USD
244.29
LTC/USD
46.59
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.39
Виолетта Комаровская
Вспышку коронавируса зафиксировали в детском саду "Калинка" в Броварах под Киевом. Диагноз COVID-19 подтвердился у 12 человек. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Игорь Сапожко.
Детсад "Калинка" в Броварах открылся 1 июня. Но не успел проработать даже недели, как произошло ЧП. Первой коронавирус подхватила воспитатель одной из групп. Уже будучи переносчиком инфекции, женщина вышла на работу. Когда же у нее обнаружили COVID-19, протестировать срочно решили всех работников и воспитанников детсада. Накануне у них взяли анализы. Уже сегодня стали известны результаты.
"По результатам исследований, у 9 детей и троих взрослых тесты на коронавирус оказались положительными", - сообщил мэр Броваров.
Стоит отметить, что двоих инфицированных детей забрали в областную больницу в Боярке. Еще семеро малышей, а также трое воспитателей будут лечиться дома.
Также оставаться в самоизоляции администрация города попросила все семьи, которые приводили малышей в детсад "Калинка" на прошлой неделе, даже если их тесты оказались отрицательными.
Сам детский сад уже закрыт на обсервацию. Никого из посторонних на территорию не пускают. Другие детсады города с завтрашнего дня будут работать в обычном режиме. Там обещают придерживаться всех правил безопасности, связанных с эпидемией, сообщил Игорь Сапожко.
Ранее, напомним, в Минздраве объяснили, почему в Украине резко выросло количество новых случаев коронавируса. Украинцы стали игнорировать одно из карантинных требований. Какое именно, "Комментарии" рассказывали ранее.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости