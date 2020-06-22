Антирекорд коронавируса в мире и смерч на Прикарпатье: новости, которые вы могли пропустить

Антирекорд коронавируса

Новую вспышку коронавируса фиксируют не только в Украине, но и в мире в целом. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о новом антирекорде по количеству заражений. За минувшие сутки COVID-19 подхватили 183 020 человек. Так много новых больных за день не было ни разу с начала пандемии, пишет The Guardian. Больше всего инфицированных добавилось в Южной и Северной Америке. Предыдущий антирекорд в мире был 18 июня, когда количество новых случаев инфицирования превысило 181 тысячу. Отметим, что с начала вспышки коронавирусом в мире заболели уже почти 9 миллионов человек. Приблизительно половина из них выздоровела. Почти полмиллиона умерли от осложнений.





Массовые беспорядки в Штутгарте

19 полицейских были ранены во время массовых беспорядков в Штутгарте. Их устроили около 500 хулиганов, пишет Deutsche Welle. Подростки и взрослые мужчины громили и грабили магазины. Беспорядки на улицах немецкого города начались после того, как полицейские остановили в местном парке 17-летнего парня. Собирались проверить, нет ли у него с собой наркотиков. Однако это не понравилось его товарищам. Они начали бросать в правоохранителей бутылки и камни. Вскоре на улицах уже было несколькосот хулиганов, которые устроили дебош. Они повредили 30 магазинов, 8 из которых разграбили. В итоге, полиция задержала 24 человека. Почти все они - несовершеннолетние.





Снег в Хорватии

Летний снег выпал на одном из курортов Хорватии. Он стал неожиданностью для всех. В городке Каштела как раз открыли курортный сезон. Видимо, природа решила поздравить местных жителей с этим по-своему. Местами снега намело до 10 сантиметров, рассказало местное издание 24sata.hr . Оно же опубликовало фото и видео стихии. Автомобилисты, которые явно были к ней не готовы, остановились в небольших сугробах, а на некоторых дорогах образовались пробки. Стоит отметить, что перед тем, как на город налетел внезапный снег, температура тут составляла около 26 градусов тепла.









Смерч в Прикарпатье

От стихии пострадали и некоторые села в Прикарпатье. Так на поселок Обертын в Ивано-Франковской области налетел настояший смерч. Видео в соцсетях опубликовали очевидцы. Незадолго до этого в регионе прошли мощные грозовые дожди. В реках резко поднялся уровень воды. Залило дороги, а также некоторые дома. Села Кохан, Голошино, Быстрец, Хороцеве и Красник пострадали от оползней.

Ранее "Комментарии" рассказывали, где сегодня, 22 июня, грозы ударят с новой силой.

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