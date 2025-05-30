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Сценарий уже подготовили: озвучены главные предложения Кремля Украине на переговорах 2 июня

Москва пытается из-за переговоров переложить вину на Украину за срыв мирного процесса

сегодня, 07:35
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Клименко Елена

Российское руководство не возлагает больших надежд на предстоящие 2 июня в Стамбуле переговоры с украинской делегацией. По данным российских СМИ, в Кремле не ожидают никакого прорыва и рассматривают эту встречу как очередную возможность переложить ответственность за отсутствие прогресса в Украине.

Сценарий уже подготовили: озвучены главные предложения Кремля Украине на переговорах 2 июня

Фото: из открытых источников

Источники сообщают, что администрация Путина планирует использовать переговоры как политический инструмент для демонстрации Запада, якобы Киев отказывается от мирного урегулирования.

В предложенном Россией "меморандуме", который будет озвучен в ходе переговоров, остаются старые требования: нейтралитет Украины, отказ от ядерного статуса, ограничение ВСУ, признание оккупированных территорий, русский язык как официальный, отмена санкций и отказ от репараций.

Один из дипломатов МИД РФ открыто заявил: "Мы приехали, меморандум подали. Если Украина откажется публично, это только сыграет нам на руку".

Также работающий с Кремлем политтехнолог подтвердил: шансы на реальную договоренность минимальны. На переговоры отправится та же делегация, что и в прошлый раз, во главе с помощником Путина — Владимиром Медынским.

Ранее, 28 мая, Москва инициировала второй раунд переговоров, пригласив Киев в Стамбул 2 июня. Ожидается, что Лавров представит новую версию российского "меморандума". В ответ министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская сторона уже передала свой вариант документа, и ожидает ответ от РФ в течение четырех дней.

Как уже писали "Комментарии", Владимир Путин намеренно затягивает переговоры с президентом США Дональдом Трампом, создавая иллюзию готовности к конструктивному диалогу, хотя на самом деле не предпринимает никаких шагов для прекращения войны. Об этом сообщил журналист Виталий Портников на своем YouTube канале.



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