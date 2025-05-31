США могут пойти на новые уступки Кремлю: о чем идет речь

Россия получает выгодные предложения от США по нерасширению НАТО и пытается изменить архитектуру безопасности Европы в собственных интересах. Об этом говорится в новом отчет американского Института изучения войны (ISW).

США и РФ. Фото из открытых источников

Американские эксперты констатируют, что путинский режим получает весомые уступки со стороны США и выдвигает новые требования к Украине и Западу.

Так, 30 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль мотивирует позиция администрации Трампа относительно понимания беспокойства Владимира Путина по поводу дальнейшего расширения НАТО на восток. Он добавил, что Россия уже озвучивала эти беспокойства США во время закрытых переговоров.

Главный рупор Кремля отметил, что позиция Вашингтона касательно будущего расширения НАТО является "очень привлекательной" для России, учитывая то, что США продолжают играть посредническую роль в переговорах о прекращении войны.

Эксперты акцентировали, что представители США ранее заявили о готовности рассмотреть возражения России касательно возможного вступления Украины в НАТО — одного из ключевых требований России, которое она называет "коренной причиной" войны". В обмен Москва предлагала уступки по другим вопросам.

По мнению аналитиков, заявление Пескова свидетельствует об убеждении России, что США поддерживают ее требование по изменению базовой политики открытых дверей Альянса.

"Подобное обязательство фактически дало бы России право вето на отдельные положения устава НАТО, чрезмерно способствовало бы формированию желаемого для нее послевоенного ландшафта безопасности, а также подорвало бы цели президента США Дональда Трампа достичь справедливого и устойчивого мира в Украине", — отмечают в ISW.

В то же время, эксперты обратили внимание на тот факт, что российские чиновники уже маневрируют уступками со стороны США во время переговоров и потенциальных послевоенных договоренностях о безопасности, не делая при этом никаких симметричных шагов навстречу.

В качестве примера, в ISW обратили внимание на тот факт, что Москва не отказывается от претензий на всю Херсонскую и Запорожскую области. Хотя даже близко не приблизилась к тому, чтобы военным путем захватить те же Херсон и Запорожье.

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