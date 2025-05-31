Добросовестных переговоров не будет: в США сделали предупреждение перед встречей в Стамбуле

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Кравцев Сергей
Путин вновь отправляет в Стамбул на мирные переговоры с Украиной делегацию низкого уровня. Все это свидетельствует о незаинтересованности Кремля к добросовестным переговорам и к принятию конкретных решений по прекращению войны. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.
Переговоры в Стамбуле
Аналитики напомнили слова поспреда России в ООН Василия Небензи, который публично заявил на заседании Совета Безопасности ООН 30 мая, что Россия готова воевать с Украиной столько, сколько необходимо, и что Украина может либо принять мир, по всей видимости, на условиях России, либо столкнуться с неизбежным поражением на поле боя.
Небензя также заявил, что США наконец-то прозрели, ведь якобы поняли "коренные причины" войны в Украине, и повторил требования правителя России Владимира Путина к Западу прекратить вооружение Украины и прекратить усилия по формированию сил как предпосылок для прекращения огня.
ISW продолжает оценивать, что Россия остается настроена на затягивание мирных переговоров для поддержки продолжения наступательных операций в Украине и получения дополнительных уступок от Украины и Запада.
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