Добросовестных переговоров не будет: в США сделали предупреждение перед встречей в Стамбуле

Путин вновь отправляет в Стамбул на мирные переговоры с Украиной делегацию низкого уровня. Все это свидетельствует о незаинтересованности Кремля к добросовестным переговорам и к принятию конкретных решений по прекращению войны. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.

Переговоры в Стамбуле

"Российские чиновники продолжают сигнализировать о бескомпромиссной позиции Кремля в преддверии предложенных переговоров в Стамбуле 2 июня, намекая на то, что предстоящая стамбульская встреча вряд ли даст существенные результаты в поддержку устойчивого мира в Украине", – говорится в отчете ISW.

Аналитики напомнили слова поспреда России в ООН Василия Небензи, который публично заявил на заседании Совета Безопасности ООН 30 мая, что Россия готова воевать с Украиной столько, сколько необходимо, и что Украина может либо принять мир, по всей видимости, на условиях России, либо столкнуться с неизбежным поражением на поле боя.

Небензя также заявил, что США наконец-то прозрели, ведь якобы поняли "коренные причины" войны в Украине, и повторил требования правителя России Владимира Путина к Западу прекратить вооружение Украины и прекратить усилия по формированию сил как предпосылок для прекращения огня.

"Решение российских чиновников повторить давние требования и направить ту же делегацию низкого уровня на следующую встречу в Стамбуле свидетельствует о том, что Россия остается незаинтересованной в участии в добросовестных переговорах", – считают эксперты.

ISW продолжает оценивать, что Россия остается настроена на затягивание мирных переговоров для поддержки продолжения наступательных операций в Украине и получения дополнительных уступок от Украины и Запада.

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