Что ждать от второго раунда переговоров РФ и Украины: почему все говорят об осени

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Кравцев Сергей
С большой вероятностью, 2 июня в Стамбуле состоится очередной раунд российско-украинских переговоров. Вокруг них сейчас много шума. В частности, Украина вместе с партнерами отмечает, что РФ отказалась передать так называемый "меморандум" еще до встречи в Турции, что говорит о несерьезности мирных намерений Кремля. Почему практически никто не надеется на порыв на ближайших переговорах и все говорят о сентябре-октябре, когда может открыться окно возможностей? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что реалии сегодняшнего дипломатического процесса не позволяют ожидать прорывных результатов от переговоров 2 июня в Стамбуле.
Он продолжает, большинство дипломатов и аналитиков говорят о возможности так называемого "окна возможностей" не раньше осени – сентября или октября. И это связано не с календарем, а с возможным изменением разложения сил на фронте, внутриполитической динамикой в США, переговорами внутри ЕС о новых пакетах помощи, и главное – с тем, начнет ли Кремль действительно испытывать стратегическое давление, а не только адаптироваться к санкциям.
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что теоретически стороны могли бы выйти на некое соглашение. Другие государства это бы приветствовали. На практике ситуация несколько иная.
Он продолжает, для Европейского Союза принять условия Путина, то есть, капитуляцию Украины, означает повторить ошибку с отдачей Судетов Гитлеру в 1938 году. Тогда тоже говорили об "исконно наших землях", о "притеснении руссско.., немецкоязычных". Пошли на встречу – получили войну. Параллели слишком очевидны, чтобы их не замечать.
Игорь Тышкевич считает, что для России важно добиться соглашений с США, в том числе по торговле углеводородами. И провести летнюю наступательную кампанию. Путин рассчитывает, что возможный успех российской армии и перелом на фронте усилит его позиции в переговорах.
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