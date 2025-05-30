Что ждать от второго раунда переговоров РФ и Украины: почему все говорят об осени

С большой вероятностью, 2 июня в Стамбуле состоится очередной раунд российско-украинских переговоров. Вокруг них сейчас много шума. В частности, Украина вместе с партнерами отмечает, что РФ отказалась передать так называемый "меморандум" еще до встречи в Турции, что говорит о несерьезности мирных намерений Кремля. Почему практически никто не надеется на порыв на ближайших переговорах и все говорят о сентябре-октябре, когда может открыться окно возможностей? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Кремль стремится диктовать условия, а не договариваться

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что реалии сегодняшнего дипломатического процесса не позволяют ожидать прорывных результатов от переговоров 2 июня в Стамбуле.

"Сам факт, что Россия отказалась передать свой так называемый меморандум до начала встречи, свидетельствует о классической тактике затягивания времени и демонстративной неготовности вести содержательный диалог. Москва продолжает использовать переговоры как инструмент информационно-психологического влияния, а не реального поиска компромисса. Для Украины и ее партнеров такое поведение – очередной сигнал: Кремль стремится диктовать условия, а не договариваться. Именно поэтому никто не ожидает прорыва – ни в Киеве, ни в западных столицах", – отметил эксперт.

Он продолжает, большинство дипломатов и аналитиков говорят о возможности так называемого "окна возможностей" не раньше осени – сентября или октября. И это связано не с календарем, а с возможным изменением разложения сил на фронте, внутриполитической динамикой в США, переговорами внутри ЕС о новых пакетах помощи, и главное – с тем, начнет ли Кремль действительно испытывать стратегическое давление, а не только адаптироваться к санкциям.

"К тому же нынешний раунд выглядит как попытка со стороны России выиграть время на лето, когда она традиционно активизируется на поле боя. Поэтому, несмотря на все внимание к Стамбулу, этот раунд следует рассматривать скорее как элемент дипломатической игры, чем как начало реального мирного процесса", – подытожил Игорь Петренко.

Переговоры будут идти, как игра "кто первый моргнет"

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что теоретически стороны могли бы выйти на некое соглашение. Другие государства это бы приветствовали. На практике ситуация несколько иная.

"Для США и КНР завершение войны выгодно. Но без поражения любой из сторон. При этом, Трамп хотел, чтобы хотя бы заморозка прошла под "американским руководством". Не получилось. Значит далее судьба мирных соглашений станет производной американо-китайского саммита летом 2025 года", – отметил эксперт.

Он продолжает, для Европейского Союза принять условия Путина, то есть, капитуляцию Украины, означает повторить ошибку с отдачей Судетов Гитлеру в 1938 году. Тогда тоже говорили об "исконно наших землях", о "притеснении руссско.., немецкоязычных". Пошли на встречу – получили войну. Параллели слишком очевидны, чтобы их не замечать.

Игорь Тышкевич считает, что для России важно добиться соглашений с США, в том числе по торговле углеводородами. И провести летнюю наступательную кампанию. Путин рассчитывает, что возможный успех российской армии и перелом на фронте усилит его позиции в переговорах.

"Для Украины, которая развивает трек сотрудничества с европейскими партнёрами и может выйти на новую логику военного сотрудничества с США капитулировать сейчас бессмысленно. Зато обвалить российскую попытку наступать можно. И это усилит уже украинские позиции на переговорах. Особенно, если в конце лета, когда наступающая российская армия "сотрёт" часть своего потенциала, нанести контрудар. Таким образом, все нити логики сходятся на одном периоде – конец сентября -ноябрь. Именно тогда может появится прогресс в переговорах. А пока переговоры будут идти. Как игра "кто первый моргнёт". Точнее, кто заявит о выходе из процесса. Ни одна из сторон делать этого не намерена", – подытожил эксперт.

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