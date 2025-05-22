Какие шаги ожидать от США и Европы: что может стать определяющим в переговорном процессе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Все более очевидным становится, что ни перемирия, ни скорейшего завершения войны ожидать не стоит. Украина со своей стороны просит партнеров усилить санкции, а США думают, как отстраниться от процесса. Хотя и все громче в Сенате США раздаются мнения об ужесточении санкций против РФ. Однако никаких временных промежутков введения новых адских санкций никто не называет. Какие шаги ожидать от США и Европы? Что может оказаться определяющим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что Украине нужно четко понимать, что сейчас конфигурация переговорного процесса не выглядит точно понятной. То есть она может быть вариативной. А значит, мы можем предполагать, что за столом переговоров Соединенных Штатов не будет – ни как участника, ни как модератора, ни как посредника.
По ее словам, для Украины важно продолжать свою переговорную линию. Отстаивать свои интересы. И не учитывать позиции где-то партнеров, потому что все эти моменты ситуативны.
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, что, судя по заявлениям представителей американской администрации и самого Дональда Трампа, а также по настроению Кремля упаривать "жвачку" о перемирии без перемирия, важными будут два решения.
По ее словам, здесь был бы смысл вспомнить слова президента Финляндии Александра Стубба, которые он на днях сказал, комментируя позицию США и Европы по мирному переговорному процессу. Он акцентировал внимание на двух важных вопросах. Первый. Европа должна убедить администрацию США, что "свободная торговля и общие правила лучше, чем транзакционные deal". Второе. Европа серьезно относится к вопросу обороны, и "является поставщиком, а не потребителем безопасности". Здесь речь шла об увеличении расходов на оборону.
Читайте на портале "Комментарии" — итоги переговоров в Стамбуле: о чем говорит реакция Трампа, чего ожидать дальше.
Новости