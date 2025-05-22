Какие шаги ожидать от США и Европы: что может стать определяющим в переговорном процессе

Все более очевидным становится, что ни перемирия, ни скорейшего завершения войны ожидать не стоит. Украина со своей стороны просит партнеров усилить санкции, а США думают, как отстраниться от процесса. Хотя и все громче в Сенате США раздаются мнения об ужесточении санкций против РФ. Однако никаких временных промежутков введения новых адских санкций никто не называет. Какие шаги ожидать от США и Европы? Что может оказаться определяющим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Для Украины важно продолжать вести свою переговорную линию

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что Украине нужно четко понимать, что сейчас конфигурация переговорного процесса не выглядит точно понятной. То есть она может быть вариативной. А значит, мы можем предполагать, что за столом переговоров Соединенных Штатов не будет – ни как участника, ни как модератора, ни как посредника.

"Есть ряд стран, которые предлагали свои площадки и своих лидеров, как дополнительных посредников при переговорном процессе. Соединенные Штаты свою площадку не предлагали. Поэтому их участие или неучастие на сегодняшний день не является залогом успеха переговорного процесса. Однако что интересует Украину? Это поддержка, деньги, санкции, дополнительный авторитет. Трамп, а в его лице и в целом Соединенные Штаты, пока для Украины остаются партнерами. Однако мы видим, что решительности, действенности не хватает. Это то, за что критиковал Трамп своего предшественника Байдена, что, мол, он был не слишком решительным, что он мог бы сделать больше. Однако, будучи у власти, обладая всей полнотой власти, Трамп так же осторожно двигается. А значит, это станет предметом критики и для его преемников, которые будут в эти болевые точки тоже нажимать", – отметила Александра Решмедилова.

По ее словам, для Украины важно продолжать свою переговорную линию. Отстаивать свои интересы. И не учитывать позиции где-то партнеров, потому что все эти моменты ситуативны.

"Сейчас можем утверждать, что за последний период мы увидели сдвиги в обмене пленными. То есть, эта гуманитарная составляющая сейчас может быть наиболее действенным аспектом, который мы наблюдаем. По всем остальным направлениям каких-либо продвижений или развития нет. Тем не менее, Украина везде транслирует, что мы готовы к переговорам", – констатировала политолог.

Европа должна убедить администрацию США

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, что, судя по заявлениям представителей американской администрации и самого Дональда Трампа, а также по настроению Кремля упаривать "жвачку" о перемирии без перемирия, важными будут два решения.

"Первое решение – будут ли продавать США высокотехнологичное оружие Европе для Украины, и таким образом будет сохраняться сотрудничество США и Европы в оборонной сфере. Второе – насколько устойчива Европа в решениях и внедрении новой усиленной оборонной политики. Чем субъективнее Европа, тем больше Россия будет давить, в частности, пример с проявлениями агрессивной реакции РФ на реализацию решения по блокированию российского теневого флота", – отметила политолог.

По ее словам, здесь был бы смысл вспомнить слова президента Финляндии Александра Стубба, которые он на днях сказал, комментируя позицию США и Европы по мирному переговорному процессу. Он акцентировал внимание на двух важных вопросах. Первый. Европа должна убедить администрацию США, что "свободная торговля и общие правила лучше, чем транзакционные deal". Второе. Европа серьезно относится к вопросу обороны, и "является поставщиком, а не потребителем безопасности". Здесь речь шла об увеличении расходов на оборону.

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