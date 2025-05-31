Последствия удара РФ по Запорожской области: оккупанты вновь убили ребенка

В ночь на 31 мая российские войска атаковали авиабомбами село Пологовского района Запорожской области. Из-за вражеских ударов погибла маленькая девочка и пострадал подросток. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

"Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень. Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовому селу Пологовского района", — говорится в сообщении.

Глава Запорожской области уточнил, что российские захватчики попали КАБами по жилой застройке. Как результат, один дом разрушен, еще несколько домов, машины и хозяйственные постройки – повреждены взрывной волной.

Стоит отметить, что россияне откровенно врут, когда говорят, что не наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению. В частности, жители Запорожской области постоянно страдают от уларов дронов, авиабомб и ракет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 28 мая российские оккупанты нанесли массированные удары беспилотниками по населенным пунктам Чугуевского и Харьковского районов. Зафиксировано более 10 попаданий в жилищный сектор и гражданское предприятие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

К сожалению, в результате атаки погиб 1 человек, еще 7, из которых 1 ребенок, пострадали.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 26 мая ряд украинских областей подвергся очередной комбинированной атаке со стороны российских войск. Одной из таких областей стала Хмельниччина. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди гражданского населения, однако есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Об этом рассказал председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.



