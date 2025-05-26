Взрывы по всей Украине: какие области в руинах после новой атаки РФ

В ночь на 26 мая ряд украинских областей подвергся очередной комбинированной атаке со стороны российских войск. Одной из таких областей стала Хмельниччина. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди гражданского населения, однако есть разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Об этом рассказал председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин

Разрушения в Украине. Фото: из открытых источников

"Вторую ночь подряд Россия атакует Хмельницкую область. Этой ночью снова происходит комбинированная вражеская атака. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако, есть повреждения частных домохозяйств и предприятий", – отметил глава Хмельницкой области.

В ночь на 26 мая российские войска также обстреляли село Юрковка Запорожской области, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров

По его словам, два человека ранены из-за атаки россиян по Запорожскому району. После полуночи враг ударил по селу Юрковка. Попал по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и машины рядом.

По информации Федорова, пострадали 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В ночь на 26 мая российские войска также осуществили массированную атаку беспилотниками на Харьков. В городе прозвучало по меньшей мере 13 взрывов.

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В публикации напомнили, что прямые переговоры между Украиной и Россией, впервые состоявшиеся в марте 2022 года, не принесли результатов. Они не смогли обеспечить прекращение боевых действий.



