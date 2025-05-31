Есть признаки, что Россия готовит новые обстрелы: к украинцам обратились с предупреждением

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко заявил о "признаках подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации".

Российская стратегическая авиация. Фото из открытых источников

Таким образом, руководитель ЦПД отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который в очередной раз рассказал, как был "удивлен" и "разочарован" последними российскими ударами по Украине, что помешало быстрому заключению "соглашения".

"Дело в том, что сейчас есть признаки подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации в будущем", – отметил Коваленко.

Он добавил, что это – "традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска".

Андрей Коваленко отметил, что разочарование президента США было бы правильным конвертировать в то, что россияне называют "жесткая оплеуха" Путину".

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп смотрит на то, что делает российский диктатор Владимир Путин во время мирного процесса по Украине и его действия крайне разочаровывают американского лидера. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Сейчас он "чрезвычайно разочарован", ведь пока продолжаются переговоры о мире, Россия убивает гражданских людей в Украине.

"И это суждение, которое вынесут лидеры этой страны, лидеры, откровенно говоря, свободного мира, о том, возможно ли вести переговоры или нет. И я думаю, что в таком случае нам придется принимать решение ежеминутно", – акцентировала представитель Госдепа США.

Также издание "Комментарии" сообщало – план США по Украине проваливается: какое решение примет Трамп через 2 недели.



