Какой церковный праздник 31 мая: от какого начинания сегодня точно лучше отказаться

31 мая в ПЦУ по новому стилю чествуют апостола от 70-ти Ерма Далматского, жившего в I-II веках.

Приметы 31 мая. Фото из открытых источников

Считается, что святой Ерма помогает выдержать испытания, ниспосланные нам судьбой, поэтому у апостола просят сил для этого.

Ерма в народе прозвали Распрягальником и Бобовником — в этот день, как и накануне, сажали бобы, а также обхаживали лошадей, купали их и вкусно кормили. Хорошая примета дня – помочь тому, кто нуждается, тогда всегда будешь иметь достаток.

В праздник 31 мая, как и в другой день, церковь выступает категорически против склок, сквернословия, лени. Грешно унывать, жадничать, завидовать.

Согласно народным приметам сегодня неудачный день для переезда на новое место – могут возникнуть проблемы с деньгами. Не советуют заниматься тяжелым трудом — говорят, все пойдет насмарку.

Как всегда, наши предки отдавали большое значение погоде в этот день. По погоде 31 мая можно спрогнозировать, какой она будет в скором времени, а также зимой и какой ожидать урожай. Если утро 31 мая туманное – жди ухудшения погоды. Если дождь идет – к плохому урожаю, а если стоит погожая погода — уродит пшеница и овес. Если день ненастный – зима будет морозной. Роса вечером выпала – завтра будет жарко.

Это время считается концом пролетья, когда зацветают розы и липы. Наблюдают за цветками шиповника — если они закрылись еще до вечера, то скоро пойдет дождь.

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