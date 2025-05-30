Какой церковный праздник 30 мая: главные приметы и запреты

30 мая по новоюлианскому календарю православные верующие вспоминают о преподобном Исаакии.

Приметы 30 мая. Фото из открытых источников

К святому Исаакию обращаются с просьбами о помощи в принятии важного решения, просят исцеления от болезней.

В народном календаре день носит название Исаакий-змеевик, потому что из нор выползает много змей. По народным приметам 30 мая нужно сажать бобы.

Церковь выступает категорически против в эту дату склок и ругани, сквернословия, тщеславия, лени. Не следует жадничать и завидовать, а тем, кому нужна помощь, следует обязательно помочь.

На Исаакиев день запрещается ходить в лес — есть вероятность, что укусит змея, а вылечить такой укус будет сложно. Также сегодня советуют остерегаться находок и знакомств — не принесут ничего хорошего.

По приметам сегодняшнего дня наши предки пытались предугадать, какой будет погода. Так, если в этот день расцвел шиповник – жди зимой холод, а вот снега не будет. Если ночью слышно, как кричит сова – погода резко испортится. На папоротнике "скрутились" листики – день будет теплый.

В народе говорят, что какая погода на Исаакия, такой будет она и осенью.

Читайте также на портале "Комментарии" — 29 мая по новоцерковному календарю православные верующие праздновали один из двенадцати больших праздников – Вознесение Господне. Также в этот день чтили память преподобной девы Феодосии Константинопольской, которая жила в VIII веке.

Дата Вознесения Господня одинакова, так как не имеет постоянного дня празднования, а зависит от Пасхи. В великий праздник верующие люди по обычаю идут в церковь, где проходят торжественные богослужения. В этот день верующие обращаются к Всевышнему и просят здоровья, мира, Божьей благодати и благословения.

Считается, что в день Вознесения "открывается" небо, поэтому все молитвы людей будут приняты. Также в этот праздник принято собираться за столом всей семьей – пиршеств не устраивают, но и поста нет, поэтому готовят мясные и рыбные блюда.



