Сегодня один из двенадцати больших праздников: почему не стоит начинать новые дела

29 мая по новоцерковному календарю православные верующие празднуют один из двенадцати больших праздников – Вознесение Господне. Также в этот день чтут память преподобной девы Феодосии Константинопольской, которая жила в VIII веке.

Приметы 29 мая. Фото из открытых источников

Дата Вознесения Господня одинакова, так как не имеет постоянного дня празднования, а зависит от Пасхи.

В великий праздник верующие люди по обычаю идут в церковь, где проходят торжественные богослужения. В этот день верующие обращаются к Всевышнему и просят здоровья, мира, Божьей благодати и благословения. Считается, что в день Вознесения "открывается" небо, поэтому все молитвы людей будут приняты.

Сегодня также принято собираться за столом всей семьей — пиршеств не устраивают, но и поста нет, поэтому готовят мясные и рыбные блюда.

В народе замечено, что в это время начинает колоситься рожь, поэтому день прозвали Феодосья Колосятница. Кстати, по тому, как она цветет, в старину гадали о цене хлеба. Если начинает цвести снизу — хлеб будет дешевым, сверху — дорогим, посередине — цена будет средней.

Среди запретов дня – нельзя ни в коем случае ссориться и устраивать выяснения, сплетничать, унывать, заниматься уборкой, работать на земле. И, хотя в церкви, прямого запрета на работу нет, все же считается, что день нужно посвятить духовному. Не следует отказывать в помощи тем, кому она нужна.

По народным приметам на Вознесение категорически не советуют начинать новые дела (это нужно делать на Троицу), поминать умерших и идти на кладбище (для этого будет Троицкая суббота), а также одалживать из дома хлеб, деньги, соль и что-либо другое (это нельзя делать и в любой другой большой праздник) — отдашь удачу и благополучие.

Конечно же, наши предки по приметам дня пытались определить, какой будет погода, а также сентябрь: если появилось много пауков и паутины — погода будет погожей; пчелы стали прятаться в ульи — пойдет дождь; все вокруг стихло и затаилось, но стоит жара — жди грозу или даже град.

Если на Феодосию день выдался теплый, то и сентябрь таким будет.

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