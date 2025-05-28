Какой церковный праздник 28 мая: кого нельзя пускать на порог дома

28 мая православные почитают память преподобного Никиты, исповедника и епископа Халкидонского.

Приметы 28 мая. Фото из открытых источников

По преданию, Никита жил в VIII веке, в Греции. За богоугодную жизнь его сделали епископом Халкидонским, на этом посту он находился около 50 лет.

Святителя знают, как очень милосердного. Он помогал нищим, сиротам, вдовам, у себя дома всегда принимал странников. Когда на трон взошел Лев Армянин, то епископ не побоялся противостоять императору-иконоборцу. За это перенес немало испытаний и попал в ссылку.

После смерти исповедника возле его мощей известны случаи исцеления людей.

У святого просят защиты сироты, люди, которых незаслуженно обидели, также с молитвами к святому обращаются, чтобы получить исцеление, найти хорошую работу, для помощи в семейных делах.

В народе святой считается охранником гусят, поэтому день прозвали Никита Гусятник. По поверью, он охраняет птенцов от хищников, поэтому у святого просят защиты для домашней птицы.

Также день называют — Полудницы, это духи в виде женщин, которые обитают в это время в поле и могут лишить урожая. В качестве защиты от них народные приметы советуют прикрепить над входной дверью веточку полыни.

В сегодняшний праздник, как и в другой день церковь категорически осуждает брань, ссоры, сплетни. Нельзя отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается, не следует жадничать, завидовать, бить баклуши.

По приметам из народа на Никиту нельзя строжить детей, иначе в доме не будет мира и покоя. Также не стоит в этот день пускать в дом незнакомцев — приметы говорят, что приходят они не случайно и могут оставить без удачи и денег.

Погодные приметы на Никиту говорят о таком: день спокойный — осенью будет богатый урожай. Пошел дождь – урожай будет плохим. Гуси чистят перья – жди долгое ненастье. Ящерицы греются на солнце – тоже к дождю. Наблюдают и за муравьями: если их много — к погожей погоде.

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