Какой церковный праздник 27 мая: что запрещено делать в доме в этот день

27 мая в украинской православной церкви вспоминают украинского святого Иоанна Русина, исповедника, который прославился своими чудесами.

Приметы 27 мая. Фото из открытых источников

От Бога у Иоанна был дар – мужчина умел творить чудеса. Известен случай, когда его хозяин долгое время был в походе, а его родные все время грустили, что его нет за столом. По молитве Иоанна у хозяина в дальних краях появилась тарелка из семейного сервиза, а плов со стола в ней был еще горячим.

Когда Иоанн умер (в 1730 году), хозяин созвал священников, и праведного похоронили как архиерея. Мощи святого оказались нетленны и, когда прошло три года их поместили в храме, где любил бывать Иоанн. Позже часть мощей перенесли в монастырь святого Пантелеймона на Афоне, а часть — в город Нео Прокопио (греческий остров Эвбея), там они покоятся и сейчас.

К святым мощам Иоанна паломники идут со всего мира – святыня исцеляет людей.

Праведный Иоанн – один из самых почитаемых у греков, его также чтут армяне и турки. Известно, что молитва к святому спасала от кораблекрушения, тяжело больные люди получали исцеление.

Иоанна считают покровителем детей – известны случаи излечения от тяжелых болезней, в том числе онкозаболеваний, паралича, избавления от наркомании. Также святой Иоанн – всегда защищал военных, которые ведут борьбу за праведное дело.

В народе праздник получил прозвище Федорин день – по имени святой Феодоры Александрийской, которая жила в IV веке и пострадала за свою веру в Христа.

Народные приметы говорят, что сегодня нужно задобрить домового. Обычно для него на столе оставляют молоко, кашу, сладости и несколько монет — на богатство и удачу.

Церковь не приветствует сегодня сквернословие, ссоры и скандалы, порицает лень. Нельзя завидовать и жадничать, отказывать в помощи кому бы то ни было — человеку или животному.

Святую Федору считают острой на язык, поэтому запрещается болтать и сплетничать, тем более — ссориться. По народным поверьям нельзя делать уборку в доме, особенно прикасаться к венику и подметать, иначе выметешь благополучие.

По погоде сегодня можно спрогнозировать, какую ждать в дальнейшем, а также осенью. Если духота с самого утра – пойдет дождь. Если утром выпала роса – к погожему дню. Если туман спустился – к урожаю грибов. Говорят, какая погода на Федору, осень такая же будет.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник 26 мая: три запрета этого дня, почему нельзя долго спать.



