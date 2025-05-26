Какой церковный праздник 26 мая: три запрета этого дня, почему нельзя долго спать

26 мая в православной церкви чествуют апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. В народе 26 мая называют – Карпов день.

Приметы 26 мая. Фото из открытых источников

Об жизни этих двух апостолов известно совсем немного. Оба учились у Иисуса Христа. Известно, что Алфей – это отец апостолов Иакова Алфеева и Матфея. Карп был в очень хороших отношениях с апостолом Павлом, помогал ему проповедовать, много где побывал вместе с ним. Как-то Павел ненароком оставил у Карпа свои книги и одежду священника и решил, что это неспроста: Карпа сделали епископом в городе Берия Фракийская. Как погиб святой нет информации. Считается, что его погубили.

Сегодня к апостолам обращаются с просьбами заступничества перед Богом, выздоровления, также с молитвами к ним обращаются люди, которые уже потеряли всякую надежду.

В народе — Карпов день, или Карп Карполов. 26 мая обычно идут на рыбалку — говорят, карпы сами идут в руки. Уловом, согласно приметам, нужно поделиться.

В этот день не одобряются ругань и сквернословие, злость, зависть, жадность, лень. Нельзя отказывать просящему, если нужна помощь.

Народные приметы запрещают долго спать и лениться — проспишь удачу. После заката нельзя убирать в доме или избавляться от мусора — вынесешь достаток, по этой же причине не одалживают деньги.

Издавна приметы Карпова дня связаны во многом с водоемами. Так. Если утки в воде ныряют, а раки повылазили на берег – пойдет дождь. Если комаров много развелось – к теплу. Рыба на поверхности – жди ненастья.

Говорят, что сегодня нужно встать возле цветущего шиповника и подышать его ароматом, то прибавится сил и здоровья.

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