Почему день 16 мая считается одним из самых несчастливых в году: главные приметы и запреты

16 мая в православных храмах вспоминают преподобного Феодора Освященного. В народе день получил название Федор Житник.

Приметы 16 мая. Фото из открытых источников

В православный праздник сегодня к преподобному обращаются с молитвами о здоровье, просят выздоровления для больных, избавления от головных болей, хорошего урожая.

По приметам день благополучный для работы в огороде и саду. В старину в это время заканчивали сеять яровые, потому день и прозвали — Федор Житник. Чтобы привлечь в дом благополучие, на Федора советуют поставить на стол кашу — гречневую, ячменную или пшенную.

Среди запретов – не следует ругаться, отказывать в помощи, завидовать и лениться.

День по поверьям считается одним из самых несчастливых в году, поэтому к запретам относились внимательно и старались во всем быть предельно осторожным. Нельзя в этот день устраивать шумные застолья, носить красное и работать в доме в ущерб огородным хлопотам. Важно также не разгневать домового, иначе быть беде.

По приметам 16 мая наши предки считали, что можно спрогнозировать погоду и узнать, каким будет урожай. Так, если рябина зацвела 16 мая – будет тепло. Если солнце жарит – лето будет таким же. Гром гремит – к богатому урожаю. Если сирень до сих пор цветет – будет много грибов и ягод.

Также наблюдают за кувшинками на прудах: показались лепестки — заморозков больше не будет, должно начаться настоящее тепло, которого все так заждались.

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