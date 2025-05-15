Какой церковный праздник 15 мая: о чем нельзя рассказывать в этот день

15 мая почитают святителя Исаю Киево-Михайловского, епископа Ростовского и чудотворца.

Приметы 15 мая. Фото из открытых источников

В церкви в этот же день вспоминают преподобного Пахомия Великого. В народе святого считают покровителем тепла и урожая, поэтому просят о хорошей погоде, дружных всходах, хорошем здоровье и выздоровлении. День прозвали Пахом Теплый.

Считается, что в праздник следует помочь тем, кто нуждается, а также вынести на свалку из дома все ненужное и старое – иначе в доме перестанут водиться деньги, а будет лишь мусор. На Пахома сеют поздний овес и пшеницу.

Строгих запретов сегодня нет, но нельзя ссориться, скандалить, жадничать, лениться.

Согласно народным приметам 15 мая ни в коем случае нельзя делиться своими планами, задумами, иначе ничего не сбудется. Не стоит сажать огурцы — будут горькими и кривыми, из кабачков — вырастут одни пустоцветы, а рассада капусты не приживется.

Если же говорить о приметах дня, то они могут рассказать о грядущем лете.

Так, если на теплого Пахома теплый день – все лето таким будет. Если сережки на осине появились – к урожаю овса. Калина цветет – начинай сеять ячмень. Солнце на восходе багряное – лето будет пожарным. Считается, что с Пахома начинается настоящее тепло.

Читайте также на портале "Комментарии" — 14 мая, и в новом, и в старом календаре, отмечался праздник Преполовение Пятидесятницы. Он относится к одним из самых древних и имеет свои традиции и запреты.

Преполовение Пятидесятницы отмечают через 25 дней после Пасхи, поэтому дата праздника меняется. Празднуют Преполовение в общей сложности 8 дней — 1 день праздника и 7 дней попразднества.



