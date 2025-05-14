Какой церковный праздник 14 мая: что категорически запрещено делать женщинам

14 мая, и в новом, и в старом календаре, — праздник Преполовение Пятидесятницы. Он относится к одним из самых древних и имеет свои традиции и запреты.

Приметы 14 мая. Фото из открытых источников

Преполовение Пятидесятницы отмечают через 25 дней после Пасхи, поэтому дата праздника меняется. Празднуют Преполовение в общей сложности 8 дней — 1 день праздника и 7 дней попразднества.

В православной церкви существует традиция крестного хода к воде. Не важно, какой именно может быть водоем – река, озеро, колодец. Главное – прийти к водоему и провести обряд освещения воды. В старину также после этого шли на хлебные поля, где священник окроплял их, и молились за хороший урожай.

В день Преполовения христиане идут в храм на литургию. Воду, освященную в источниках, в народе издавна использовали для лечения от разных недугов, а также обливались ею. Любой добрый поступок в этот день возвращается двойным благом.

По одной из народных примет в этот день хорошо садить лук — тогда он вырастет не горьким.

Церковь запрещает в этот день ругань, злословие, споры, скандалы, нельзя отказывать тому, кто просит о помощи, жадничать, завидовать.

Народные поверья запрещают в этот день женщинам шить и вязать – можно заболеть. По возможности нужно перенести дальнюю поездку — дорога может быть трудной.

Наши предки в этот наблюдали за погодой, чтобы понять, какой она будет в сезоне. Если солнечный день сегодня – лето будет таким же. Много росы вечером – завтра будет хороший день. Шишки на соснах зеленые, а на елке красные – можно сеять ячмень. Холодно и пасмурно 14 мая – зима ожидается холодная.

Если к этому дню появилось много бабочек, то в скором времени жди жару.

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