Какой церковный праздник 13 мая: что важно знать о трех запретах этого дня

13 мая почитают преподобномученика Макария, архимандрида Каневского и Овручского. По народному календарю — Лукерья-комарница, в честь мученицы Гликерии, чью память почитают в эту же дату.

Приметы 13 мая. Фото: из открытых источников

По юлианскому стилю, которым руководствовалась украинская церковь до 2023 года, почитают апостола Иакова.

У святого Макария в день его памяти просят исцеления от нудугов, заступничества и ясных мыслей в непростых вопросах.

В народе день называется Лукерья-комарница, или Лукерья-гречишница. С этой поры появляются мошки и комары – их приносит теплый ветер, а также начинают сеять гречку. По народным приметам сегодня важно, чтобы в доме был порядок, все ненужное следует выбросить. Это благоприятный день, чтобы избавиться от вредных привычек. 13 мая собирают лечебные травы.

В православный праздник сегодня нельзя скандалить, желать зла.

По народным поверьям не следует одалживать что-либо, иначе можно навсегда отдать благополучие, а также плакать — проплачешь весь год. Запрещается убивать комаров до летнего солнцестояния: убьешь одного — прилетит дюжина.

Интересно, что приметы 13 мая во многом связаны с комарами: комариные рои летают — погода будет хорошей до посева ржи; мало комаров — к неурожаю овса, совсем нет насекомых – осадков не будет до конца весны; крупные комары летают – к удачному году.

Также в народе заметили, что если к этому дню уже много комаров, то будет богатый грибной сезон.

Читайте также на портале "Комментарии" — 12 мая верующие вспоминали святителя Епифания, который был епископом на Кипре, и преподобного Амфилохия Почаевского. Также эта дата – день тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

К святителю Епифанию обращаются с молитвами об исцелении от различных болезней, просят защиты от зла и помощи в посевных работах.



