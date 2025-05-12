Какой церковный праздник 12 мая: что может привлечь удачу

12 мая верующие вспоминают святителя Епифания, который был епископом на Кипре, и преподобного Амфилохия Почаевского. Также в эту дату — день тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Приметы 12 мая. Фото из открытых источников

К святителю Епифанию обращаются с молитвами об исцелении от различных болезней, просят защиты от зла и помощи в посевных работах.

В народе день прозвали Епифанов, Рябиновка – в это время на рябине как раз появлялись первые цветочки. Это дерево еще с давних времен считается магическим – защищает от несчастья, пожаров, поэтому его часто сажали возле дома.

По народным приметам в Епифанов день нужно чем-то помочь нуждающимся — добро вернется в двойном размере, а, чтобы в доме поселилась любовь и удача, следует что-то надеть красного цвета. Незамужним девушкам в этот день советуют найти рябину и попросить у нее хорошего жениха.

В церкви сегодня, как и в любой другой день, действует запрет на ругань, споры, нельзя желать зла, завидовать, отказываться помочь. Грехом считается лень, уныние.

Народные приметы дня не советуют брать в руки острые предметы, так как можно пораниться, а также нужно держаться подальше от огня. Рассказывать о своих планах сегодня — тоже плохая идея. Одно из суеверий предостерегает женщин надевать одежду черного цвета — это к одиночеству или вдовству.

Кроме рябины, в этот день также почитают белые кувшинки, которые появлялись на пруду. Но принести в дом эти красивые цветы — дурная примета, которая грозит неприятностями и бедами.

Интересно, что наши пращуры на Рябиновку наблюдали за рябиной – по ней прогнозировали погоду и урожай. Так, если дерево уже зацвело – говорили, что ждать тепло осталось недолго, а значит самое время сеять лен. Если в этот день в лесу много рябины – к дождливой осени. Пасмурно утром – летом будет много дождей. Если сегодня летает много майских жуков, то август будет очень сухим.

Читайте также на портале "Комментарии" — всем украинцам, кому за 50 обязательно нужно есть этот суперпродукт.



