Российская компания Fores, которая специализируется на поставках для нефтяной промышленности, выплатила 15 миллионов рублей, что эквивалентно почти $200 000, двенадцати российским оккупантам, которые якобы причастны к сбитию первого американского истребителя F-16 в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Telegraph.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что церемония награждения прошла 29 мая на границе с участием командиров. В Fores подчеркнули, что "выполнили свое предыдущее обещание", которое озвучил директор компании генерал Сергей Шмотьев на Петербургском международном экономическом форуме. По словам компании, каждый из военных получил денежный сертификат.

Официально не разглашается, когда именно был якобы сбит F-16. Издание пишет, что с момента передачи F-16 в августе 2024 года, Украина потеряла по меньшей мере три таких истребителя, двое пилотов погибли. Только одна потеря подтверждена как результат вражеского огня, остальные – в процессе разведки.

Fores является одним из главных частных спонсоров войны со стороны России. С начала полномасштабного вторжения компания потратила более 3 миллионов долларов на военные нужды – от закупки оборудования и связи до медикаментов и тепловизоров. Также она организовала поставку более 500 тонн медицинских изделий для армии РФ.

Эти премии являются частью более широкой российской тактики стимулирования военных к активному уничтожению западной техники. Fores ранее объявляла вознаграждения за уничтожение танков НАТО в Украине, и уже осуществила ряд таких выплат.

Читайте также на портале "Комментарии" — эффективно ли Украина применяет F-16: сколько самолетов получим в 2025 году.

Также издание "Комментарии" сообщало – "Нидерланды передали Украине F-16, которые разваливаются в воздухе": что известно.



