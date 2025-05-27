Российские государственные СМИ со ссылкой на представителя Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурда де Гроота пишут о том, что якобы Нидерланды передали Украине разваливающиеся в воздухе F-16. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, отмечая, что это фейк.

F-16. Фото из открытых источников

На самом деле: с момента получения первой партии F -16 от Нидерландов и Дании известно о трех случаях аварий истребителей. Однако, по заявлениям Воздушных сил Украины, все эти инциденты произошли во время выполнения боевых задач по отражению российских атак.

Утверждение о том, что самолеты "разваливаются в воздухе" являются домыслами самого де Гроота, не имеющего доступа к технической информации о состоянии переданных Украине истребителей, отметили в The Insider.

"Да и сам Гроот продвигает прокремлевские нарративы, поддерживает ХАМАС и обвиняет президента Украины Зеленского в нацизме из-за демонтажа памятников советским солдатам.

Его Ассоциация антифашистов известна поддержкой советских и российских военных операций и отрицанием причастности россии к крушению рейса MH -17", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеские Tg-каналы в очередной раз распространяют старый сюжет украинского телеканала об обстреле Харьковского военкомата из гранатомета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

Кроме того, пропагандисты сообщают о якобы гибели 36 работников ТЦК и СП в результате обстрела.

"На самом деле событие на видео, которое распространяют вражеские пропагандисты, произошло еще в сентябре 2014 года. Именно тогда и был снят этот репортаж. Соответственно, информация о "36 погибших" является фейковой. Кроме того, с апреля 2021 года в Украине больше не существует военных комиссариатов — их переименовали и переименовали СП)", – отмечают в ЦПД.