Эффективно ли Украина применяет F-16: сколько самолетов получим в 2025 году

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Кравцев Сергей
После недавней потери Украиной истребителя F-16 возникли споры относительно целесообразности того, что эти истребители применяют для сбития беспилотников. Эффективно ли это? Сколько F-16 получит Украина в 2025 году? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в интервью "24 Каналу" рассказал, какое предназначение имеют истребители F-16 и какие авиационные средства могут эффективнее сбивать вражеские беспилотники.
Эксперт отметил, что любой многофункциональный истребитель предназначен для ликвидации любого летательного аппарата, в частности беспилотников. F-16 может это осуществить, однако в то же время он способен делать гораздо больше функций и гораздо лучше, чем сбивать БПЛА.
Для противодействия "Шахедам", по его мнению, существуют другие механизмы – гораздо более простые, дешевые и эффективные.
Сейчас, объяснил он, Украина не имеет таких легкомоторных самолетов, поэтому будет задействовать F-16 тогда, когда уже нечем выполнить такую задачу.
Однако, по его словам, необходимо закупить несколько эскадрилий легкомоторных самолетов уровня штурмовиков с пулеметами. Главное, чтобы у них был дешевый час полета. Например, у EMB-314 Super Tucano он стоит примерно 500 долларов. Для сравнения – стоимость часа полета F-16 около 5 тысяч долларов.
Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Radio NV" заявил, что сейчас Украине не стоит называть точное количество самолетов F-16, которые она имеет на вооружении или должна получить от партнеров в будущем.
В то же время он добавил, что сейчас известно, что до конца года на вооружении в Украине должно быть около трех эскадрилий самолетов F-16 по стандартам НАТО.
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