Эффективно ли Украина применяет F-16: сколько самолетов получим в 2025 году

После недавней потери Украиной истребителя F-16 возникли споры относительно целесообразности того, что эти истребители применяют для сбития беспилотников. Эффективно ли это? Сколько F-16 получит Украина в 2025 году? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Оптимальный вариант – это легкомоторные самолеты уровня бразильского EMB-314 Super Tucano

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в интервью "24 Каналу" рассказал, какое предназначение имеют истребители F-16 и какие авиационные средства могут эффективнее сбивать вражеские беспилотники.

Эксперт отметил, что любой многофункциональный истребитель предназначен для ликвидации любого летательного аппарата, в частности беспилотников. F-16 может это осуществить, однако в то же время он способен делать гораздо больше функций и гораздо лучше, чем сбивать БПЛА.

"Сбивать с помощью F-16 российские "Шахеды" – это примерно так же, как забивать гвозди микроскопом. Это можно сделать, но микроскоп предназначен не для этого, а для решения других задач. Но если очень надо, гвоздь им можно забить. Однако при этом микроскоп может повредиться", – объяснил летчик-инструктор.

Для противодействия "Шахедам", по его мнению, существуют другие механизмы – гораздо более простые, дешевые и эффективные.

"Оптимальный вариант – это легкомоторные самолеты уровня бразильского EMB-314 Super Tucano. На самом деле есть более десятка модификаций таких летательных аппаратов. Они должны быть оборудованы ночным прицелом и пулеметом", – пояснил военный эксперт.

Сейчас, объяснил он, Украина не имеет таких легкомоторных самолетов, поэтому будет задействовать F-16 тогда, когда уже нечем выполнить такую задачу.

Однако, по его словам, необходимо закупить несколько эскадрилий легкомоторных самолетов уровня штурмовиков с пулеметами. Главное, чтобы у них был дешевый час полета. Например, у EMB-314 Super Tucano он стоит примерно 500 долларов. Для сравнения – стоимость часа полета F-16 около 5 тысяч долларов.

До конца года на вооружении в Украине должно быть около трех эскадрилий самолетов F-16

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Radio NV" заявил, что сейчас Украине не стоит называть точное количество самолетов F-16, которые она имеет на вооружении или должна получить от партнеров в будущем.

"Ведь мы уже выходим в введение боевых действий с пониманием тактики применения некоторых видов вооружения. И это может помочь врагу получить определенную информацию. F-16 — это не панацея. Понятно, что хотелось бы, чтобы они были самые современные. Но понимаем, что получаем то, что Европа передает нам. Но тем не менее, это самолет, который может интереснее выполнять некоторые задачи", — сказал эксперт.

В то же время он добавил, что сейчас известно, что до конца года на вооружении в Украине должно быть около трех эскадрилий самолетов F-16 по стандартам НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина потеряла F-16: в Воздушных силах сообщили детали инцидента.



