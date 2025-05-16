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Украина потеряла F-16: в Воздушных силах сообщили детали инцидента

Пилоту удалось успешно катапультироваться

сегодня, 07:40 comments1796
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Клименко Елена

В ночь на 16 мая, примерно в 03:30, во время выполнения боевого задания была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных сил ВСУ. Самолет привлекли к отражению очередной массированной воздушной атаки России. Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Украина потеряла F-16: в Воздушных силах сообщили детали инцидента

Фото: из открытых источников

По предварительным данным, украинский пилот успел уничтожить не менее трех воздушных целей и вел огонь по четвертой, используя авиационную пушку. При выполнении боевого задания на борту возникли непредсказуемые технические проблемы, заставившие пилота действовать экстренно.

Военные сообщили, что летчик отвел истребитель подальше от жилых районов во избежание потенциальной угрозы для гражданского населения, после чего осуществил успешное катапультирование. Благодаря слаженной работе поисково-спасательного подразделения, пилот оперативно найден и эвакуирован с места падения.

По словам медиков, состояние военного удовлетворительное — его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Воздушных силах подчеркнули, что для установления причин инцидента создана специальная комиссия. Она уже начала работу по расследованию технических обстоятельств, повлекших потерю истребителя.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина потеряла одного из своих самых отважных пилотов — 26-летнего капитана Павла Иванова, выполнявшего боевой вылет на истребителе F-16. Трагедия произошла 12 апреля во время выполнения боевого задания, сообщили в воздушных силах ВСУ.

По предварительным данным источников BBC, самолет Иванова, вероятно, был сбит российской ракетой. Враг выпустил по истребителю три ракеты – это могла быть либо зенитная управляемая ракета из комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37.



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