О чем говорит новое заявление Зеленского: действительно ли война затянется до июня 2026-го

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что в 2026 году война уже завершится. Позже он добавил, что имел в виду, что российская армия начнет ощущать санкции Запада где-то с июня 2026 года. Поэтому с тех пор можно надеяться на окончание войны. О чем говорит заявление президента? Может ли это быть сигналом украинцам о затягивании войны еще дольше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский

Война может затянуться даже до 2029 года

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик отметил, что о 2026 году говорят и международные иностранные эксперты, анализирующие политэкономику России, исследующие потенциал российских вооруженных сил, ВПК РФ и различные факторы давления на Россию в случае хотя бы линейного сохранения или поэтапного усиления санкционных и других механизмов.

"То есть, если мы выходим с сегодняшнего дня, то, по большому счету, малыми шагами с ограниченной динамикой мы получим ситуацию, когда Россия, в силу разных причин, не сможет продолжать наступательные операции и будет вынуждена пойти на какие-то переговоры. Это прогноз по дедлайнам так называемого положительного сценария. Но есть еще и негативный сценарий. Есть разные асимметричные варианты развития событий. Все они предусматривают разные дедлайны. В частности, один из таких – это достаточно быстрые договоренности, если складываются определенные обстоятельства и Трампу удается все же показать твердость своих намерений перед Путиным. В таком случае дедлайн может наступить уже в конце этого года. Это может быть также 2029 год, о чем говорят представители тех экспертных кругов, которые рассматривают негативный сценарий. Я уже не говорю о катастрофическом для нас сценарии, а именно о негативном сценарии. Он заключается в затягивании войны с разной интенсивностью боевых действий, затягивании переговорного процесса. То есть когда, с одной стороны, действующий режимы перемирия, а, с другой стороны, ведутся какие-то наступательные или оборонительные действия. И с одной стороны совершаются теракты и обстрелы гражданской инфраструктуры, а, с другой стороны, фиксируется достаточно низкая динамика продвижения на фронте. Такие варианты тоже возможны. И эта асимметричность также прорабатывается экспертами", – отметил Виталий Кулик.

Он продолжает, есть еще вариант провоцировать военное противостояние между Россией и странами НАТО.

"Например, военная операция России под третьими флагами против стран НАТО, которая может ускорить, с одной стороны, подписание мира, но какой это будет мир и удовлетворит ли он Украину? Да, Россия может пойти на поднятие ставок, чтобы продемонстрировать неспособность НАТО, как оборонного союза. Что тогда? Европа будет дальше воевать или пойдет на переговоры? Европа пойдет на переговоры. Будет ли для нас это хороший вариант? дедлайны этой войны – это гадание на кофейной гуще", – отметил эксперт.

Виталий Кулик отметил, что он лично видит желание Вашингтона ускорить окончание этой войны, поскольку Трамп просто не способен перейти на другие кейсы решения каких-либо глобальных проблем без решения вопроса войны и мира в Украине.

"Трампа будут постоянно спрашивать, если он что-то предлагает по Тихому океану, Африке, Европе, то почему не сумел найти решение вопроса войны в Украине, хотя обещал его получить? Нерешение украинского вопроса раздражает американский истеблишмент, который делал ставку на Трампа и давит на то, чтобы он ускорял процесс и что-то решал. Отсюда эти заявления Трампа о том, что Путин сошел с ума. Поэтому я не удивлюсь, если впоследствии мы услышим от американского президента заявление, что Путин не настоящий, что его подменили. Потому что с тем настоящим он мог договориться, а это какой-то ненастоящий Путин, сломался, несите другого", – констатировал Виталий Кулик.

Путин поставил своей целью уничтожение Украины

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко так прокомментировал ситуацию:

"У трезвомыслящей части украинского населения надежд на перемирие не было. Поскольку это была просто циничная игра со стороны Путина и, к сожалению, Трампа. Поэтому никаких шансов на перемирие не было. Путин поставил своей целью уничтожение Украины и украинского народа, заселение этих территорий своими орками".

Что касается прогнозов, то Андрей Сенченко говорит, что ожидать мира без военного поражения России – невозможно.

"Эта страна и её политическая элита заражена бациллой построения империи любой ценой – чужих бед, крови, жертв и так далее. В экономическое давление, в результате которого произойдет поражение России, я тоже не верю. Поэтому по-прежнему основная надежда на ВСУ. Сейчас основная наша задача, как и руководства нашей страны, постараться максимально с помощью наших партнеров вооружить украинскую армию. Потому что без этого санкции будут бессильны. Они могут в значительной степени ослабить и помочь нам минимизировать жертвы в этой войне, в которой мы защищаем свою страну. Но сказать так, что пусть санкции поработают, а мы пассивно постоим посмотрим в стороне – это вряд ли. И я думаю, что Зеленский это и имел в виду. Сложно строить какие-то расчёты прогнозы на год вперед. Мы все хотим, чтобы этот ужас как можно быстрее закончился, но при этом всегда нужно мысленно возвращаться к тому, чего хочет Путин и его орда и чего хотим мы. Они по-прежнему хотят нас уничтожить, а мы по-прежнему хотим сохраниться как народ и жить на своей земле", – подытожил Андрей Сенченко.

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