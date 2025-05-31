Грузинский сценарий для Украины: как будет действовать Путин

После публикации в JP Morgan четырех вероятных сценариев окончания войны, появилась масса публикаций о грузинском сценарии развития событий. О том, что же может означать для Украины в случае прекращения боевых действий подробно описал политолог Вадим Денисенко.

Грузинский сценарий для Украины. Фото из открытых источников

Политолог отметил, что в случае прекращения огня россиянам будут важны две вещи: хаотизация украинской политики и подкуп политических элит. Их ставка будет не столько электоральной, сколько игрой на подкуп элит разного уровня и хаотизации политических процессов.

"Возвращаясь к электоральным вопросам, можно с большой долей допустить, что цель Кремля на ближайшие два электоральных цикла – создание мощной ватной партии, которая будет иметь золотую акцию в парламенте, а не победа на президентских или парламентских выборах. Вместе с подкупом политиков и управленческим кризисом это дает надежную основу для ползучего реванша", – отметил политолог.

Что касается того, можно ли избежать подобного сценария, то Вадим Денисенко говорит, что можно, но только при одном условии. И это условие преодоления колоссального управленческого кризиса, в котором мы находимся с начала 2000-х годов.

"Наша проблема не коррупция, а кризис системы управления. Правда, признать это не выгодно никому", – отметил политолог.

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