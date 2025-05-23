Зачем на самом деле Путину буферная зона в Украине: каковы будут последствия

Правитель России Владимир Путин сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения о создании "буферной зоны безопасности" вдоль границы с Украиной. В МИД Украины уже ответили, что нынешнее заявление Путина о буферной зоне доказывает, что именно российский диктатор является первопричиной войны в Украине. Зачем Путин сделал очередное заявление о создании "буферной зоны", которое кстати уже озвучивал неоднократно раньше? Может ли быть это отвлекающий маневр или блеф, чтобы ввести в заблуждение ВСУ и ударить не на Сумском направлении, а именно в направлении Славянской агломерации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Буферная зона

Разговоры о буферной зоне – это все спецэффекты

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что по поводу буферной зоны – это все отвлечение внимания, фейковая история.

"Это все спецэффекты. Где-то можно все это так охарактеризовать. Что россияне пытаются сделать? Под видом создания буферной зоны они продолжают наступательные операции, продолжают оккупировать территорию Украины, но они называют это буферной зоной. То есть, это подмена понятий. Они подменяют понятие войны, захватом территории соседнего государства понятием создания какой-нибудь санитарной зоны или буферной зоны", – отметил эксперт.

По его словам, россияне хотят продолжить захватывать территории, а затем со временем хотят объявить их российскими и присоединить к РФ.

"Далее создаются оккупационные администрации, пусть даже они виртуальные, на бумаге. А потом логично создание другой буферной зоны уже для этих уже вроде бы российских территорий. И так можно "играть" до бесконечности. То есть это некий трюк. Это такая ложь. Буферных зон вообще не существует. Они были в XVII-XVIII веке. Возможно был смысл говорить о буферной зоне в Первую мировую войну, но с развитием вооружения, дальнобойности любая буферная зона теряет смысл. Дроны летят на 15-20 км, то есть буферная зона минимум на 15-20 км. Артиллерийский снаряд – километров под 70, если это что-то очень большое. Приличное расстояние! А, какая буферная зона!? КАБ – под 90 км. Беспилотник пролетает 700–800 км. То есть, если бы Украина создавала себе буферную зону, то она должна была бы проходить где-нибудь по линии второго Садового кольца в Москве", – говорит Иван Ступак.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что все разговоры о буферной зоне – это все вымысел и подмена понятий.

Путин может использовать аспект буферной зоны во время переговоров

Политолог Дмитрий Воронков отметил, что данное заявление о создании буферной зоны носит, в первую очередь, политико-стратегическое значение.

"Если таким способом противник пытается обмануть или растянуть ВСУ, то это нелепая попытка. Потому как разведка делает эффективно свою работу и видит, где происходит накопление сил врага. Ведётся мониторинг, не прекращаются бои на Сумщине. Поэтому я не думаю, что этот манёвр Путина с военной точки зрения имеет какое-то значение", – отметил политолог.

По его мнению, делая такое заявление Путин проводит манёвр, чтобы замылить глаза нашим союзником.

"Таким образом он хочет усыпить бдительность и продемонстрировать, что якобы он хочет мира. Якобы просто для безопасности самих россиян он хочет создать буферную зону и не собирается продолжать войну. К сожалению, Запад ведётся очень легко на такие простые вещи. Опять же это заявление прозвучало на фоне новости о том, что ЕС принял новый уже 17-й пакет санкций", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Дмитрий Воронков также обратил внимание, что враг сознательно пытается создать так называемую буферную зону, но только, чтобы она проходила не вдоль российско-украинской границы и, тем более, не по территории России, а, чтобы она была на территории Украины.

"Это удобно для РФ, чтобы использовать такой аргумент в процессе переговоров, как рычаг давления, запугивания и спекулирования. Ведь, если буферная зона будет на нашей территории, всегда есть риск возобновления боевых действий. Поэтому здесь на первой план выходит именно политическая составляющая, а не военная. Но ВСУ эффективно пресекают все попытки продвижения противника. Даже пытаются действовать на опережение, как это было с Курщиной, подготавливая "сюрпризы", которые не может просчитывать российская разведка", – подытожил эксперт.

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