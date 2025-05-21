Кто стоит за убийством Портнова: что будет дальше с судебной системой Украины

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Кравцев Сергей
В Мадриде (Испания) застрелили 52-летнего экссоветника Виктора Януковича Андрея Портнова. Инцидент произошел возле школы в Посуэло-де-Аларконе, в то время, когда мужчина подвозил своих детей в American School Madrid. Андрей Портнов попал в черный список ЕС за злоупотребление государственными средствами и нарушение прав человека в Украине. Его оправдали, но украинские спецслужбы расследовали его дело из-за родства с Россией. Он также был одним из организаторов законов, принятых для подавления протестов на Евромайдане 2014 года, и позже его подозревали в "госизмене" за его вероятную роль в российском вторжении в Крым. Кто может стоять за этим убийством – россияне, украинцы или, возможно, это уже кто-то из европейцев свел счеты с Портновым? Какие причины могут быть? Поскольку Портнова часто связывали с Татаровым, какая судьба теперь ожидает судебную систему Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Убийство Андрея Портнова
Политолог Владимир Цибулько говорит, что с Портновым все символично: попал к своим же в списки – только не юридически, а пулей.
Что же касается того, почему Портнов не убежал в Москву, то Владимир Цибулько говорит, что предатели бегут в Европу – к комфортной жизни, которую они одновременно презирают и к которой стремятся. В Москве обычно не оставляют свидетелей. В Европе – по крайней мере, есть шансы на адвоката. Или на заказного убийцу, если ты уже стал обузой.
По его словам, что касается связей Портнова и Татарова, то речь идет не только о выживании последнего.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий так прокомментировал ситуацию:
Если же разбираться о том, кому это выгодно, то Алексей Голобуцкий говорит, что россиянам – это вряд ли выгодно. Нашим спецслужбам здесь вопрос без ответа. А то, что запустили в сеть информацию о том, что Портнов якобы был должен российской мафии большие суммы средств и за это его ликвидировали, это все равно на уровне слухов и здесь трудно что-то комментировать.
Подытоживая Алексей Голобуцкий отметил, что Андрей Портнов даже на расстоянии мог делать такие вещи, о которых никто не может себе представить. Эксперт говорит, что даже ему лично неоднократно поступали угрозы и "приветы" от Андрея Портнова через посредников.
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