Экс-глава ЦРУ рассказал, на какую страну Россия нападет следующей

В случае победного завершения для РФ войны в Украине, что ожидать, что российский диктатор Владимир Путин предпримет попытку вторжения в страну НАТО. С большой вероятностью это будет одна из стран Балтии. Об этом в интервью DailyMail заявил бывший генерал США и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Дэвид Петреус. Фото из открытых источников

Экс-глава ЦРУ заявил, что целью Кремля было свержение президента Владимира Зеленского, чтобы "установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину".

"Как только это будет сделано, вы увидите, как они сосредоточатся на одном из государств Балтии", — спрогнозировал Дэвид Петреус.

По его словам, атака на ту же Литву может понадобиться Путину для того, чтобы проверить решимость Запада или в качестве прелюдии к более широкому наступлению.

"Литва занимала видное место в его (Владимира Путина – ред.) речах, и нам следовало бы прислушаться к нему гораздо больше" – отметил бывший глава ЦРУ.

Петреус также раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он неоднократно давал Путину второй шанс, и обрушился на его предшественника Джо Байдена за неспособность адекватно вооружить украинские силы.

"Мы видели три случая, когда президент США угрожал, что через две недели нам придется применить другой подход. На этот раз посмотрим, что произойдет на самом деле", — сказал он.

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