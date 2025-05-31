Экс-глава ЦРУ рассказал, на какую страну Россия нападет следующей

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Кравцев Сергей
В случае победного завершения для РФ войны в Украине, что ожидать, что российский диктатор Владимир Путин предпримет попытку вторжения в страну НАТО. С большой вероятностью это будет одна из стран Балтии. Об этом в интервью DailyMail заявил бывший генерал США и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.
Дэвид Петреус. Фото из открытых источников
Экс-глава ЦРУ заявил, что целью Кремля было свержение президента Владимира Зеленского, чтобы "установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину".
По его словам, атака на ту же Литву может понадобиться Путину для того, чтобы проверить решимость Запада или в качестве прелюдии к более широкому наступлению.
Петреус также раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он неоднократно давал Путину второй шанс, и обрушился на его предшественника Джо Байдена за неспособность адекватно вооружить украинские силы.
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