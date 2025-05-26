На Западе рисуют 4 сценария для Украины в войне: какой самый реалистичный

Мирное соглашение о завершении войны в Украине в каком-либо виде может появиться уже во втором квартале 2025 года, считают аналитики одного из крупнейших банков планеты JPMorgan Chase. Такой вывод содержится в их первом геополитическом докладе. По мнению аналитиков, война уже вступила в завершающую стадию и президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, вынужден будет согласиться на завершение российской агрессии путем переговоров уже в этом году. При этом аналитики называют 4 наиболее вероятных сценария завершения войны: сценарий "Южная Корея", сценарий "Израиль", сценарий "Грузия", сценарий "Беларусь". Какой сценарий наиболее реален или может ли быть еще какой-то другой вариант? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Сценарий завершения войны в Украине. Фото: из открытых источников

Нужно понимать, каким будет базовый мир

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что в JPMorgan Chase просто внимательно читают твиттеры наших политических обозревателей. Ничего важного они не озвучили в своем докладе.

"Мнение о том, что во втором квартале 2025 года появится мирное соглашение, построено на том, что Россия сейчас максимально концентрирует последние свои ресурсы для того, чтобы заставить Украину принять переговоры. Поэтому проект мирного соглашения может появиться даже завтра, а может появиться и в конце 2025 или 2026 годов. Всё зависит от того, насколько у России будет возможности и веры в то, что они могут дожать Украину. Пока, как мы видим, Украину каждую ночь принуждают к поспешному перемирию, которое не состоится, потому что украинское население реагирует в принципе нормально. То есть все ракеты и дроны, которые по нас летят, мы воспринимаем с ненавистью к россиянам. Запугать никого не получается", – отметил эксперт.

Что касается возможного сценария в дальнейшем, то Николай Мельник говорит, что он пока не готов ответить, потому что нужно учитывать много составляющих.

"Если мы говорим о сценарии Южной Кореи, то значит должна быть Северная Корея, то есть квазигосударство под руководством России. Как мы понимаем, вряд ли оккупированные территории будут объединены в квазигосударство", – отметил эксперт.

Что касается сценария Грузии, то, по мнению Николая Мельника, такой сценарий вероятен и более того, если США будут продолжать свою политику, то есть заставлять Украину к примирению без новой военной помощи, то, скорее всего, нас может ожидать сценарий Грузии.

При этом эксперт напомнил, что пока военная помощь идет еще по тем законам, которые принимались при Байдене.

"При реализации сценария Грузии нас может ожидать постепенная потеря территорий и приход к власти антиамериканских элит. Потому что именно настроения населения будут такими. Но все это догадки, потому что мы не понимаем, каким будет базовый мир и уже только после того, как Украина примет определенные позиции, можно будет говорить к чему мы станем ближе, условно говоря к Южной Корее или Грузии", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Средневзвешенным вариантом станет нечто "между Израилем и Грузией"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий говорит, что, если опираться на общую динамику событий, то больше шансов на сегодня будет какой-то средневзвешенный вариант "между Израилем и Грузией".

"Это учитывает уход США от активной роли в Европе, а также учитывает пока недостаточное понимание Европой в целом, а не отдельными правительствами, что нужно вбрасывать все доступные ресурсы в Украину как последний и единственный форпост от агрессивной ядерной безбашенной России. Плюс этот сценарий опирается на реальные настроения населения Украины: постоянное ожидание "мира вот скоро уже, завтра" и разочарование в позитивных перспективах", – отметил эксперт.

Он уточняет, что в этом варианте мы все же сохраняем армию, мы сохраняем довольствие от союзников, мы усиливаем роль "крепости Европы".

"Да, этот сценарий предполагает разрешение России формально вернуться в Украину, прежде всего, это касается политических проектов. Но через некоторое время украинское общество вполне может сделать так, чтобы всем стало ясно: поворот назад в российскую империю невозможен, этого никогда не будет. И это я называю вариантом "между Грузией и Израилем", – заметил Алексей Голобуцкий.

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