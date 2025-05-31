Германия боится промахов Taurus: почему медлить с передачей больше нельзя

В сети и СМИ не прекращают обсуждать возможность передачи Украине ракет Taurus. Тем не менее, кроме разговоров к конкретным делам немцы пока боятся приступать даже после смены власти. Чем можно объяснить задержку с ракетами Taurus? Почему ракеты Taurus Украине нужны уже сейчас? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракета Taurus. Фото из открытых источников

Германия может передать Украине разобранные Taurus

Политически и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "РБК-Украина" заявил, что Германия может опасаться передавать Украине Taurus из-за того, что ракеты могут не соответствовать заданным характеристикам и могут "прилетать не туда, куда нужно".

Эксперт отметил, что сейчас война в Украине значительно изменилась. В частности, Украина имеет опыт применения ракет Storm Shadow.

"Есть какие-то технические новинки, которые могли пройти модернизацию, в том числе с помощью украинских инженеров. А Taurus приходят, они подготовлены к той войне, которой в Украине уже нет и Россия готова к этому. Системы РЭБ, опыт перехвата, ATACMS все уже видели. Они (россияне – ред.) же знают, изучают. Они же тоже модернизируются", — говорит Загородний.

По его мнению, Германия может передать Украине разобранные Taurus. Если говорить проще, то разобрать Taurus и тем самым снять с себя ответственность, намекнув, что, если удары и будут наноситься по России, то самими украинцами и теми ракетами, которые они сами соберут.

У ВСУ появится "окно возможностей"

Дипломат и посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый в интервью Лига. нет заявил, что немецкие ракеты Taurus необходимы Украине не "когда-нибудь", а прямо сейчас. Ведь у ВСУ появится "окно возможностей" осенью, после летнего наступления российских оккупантов.

"Лично я бы очень удивился, если нет такого решения (о передаче Украине Taurus – ред.). Если его нет на сегодняшнем этапе, то это катастрофа для европейского понимания развития дальнейших событий", – заявил дипломат.

По его словам, существует шанс, что даже 100-150 ракет Taurus смогут "сыграть роль" после того, как наступление россиян закончится. Однако для этого необходимо вместе с европейцами разрабатывать дальнейшую стратегию.

"Летняя эта кампания, она пойдет. Россияне всегда так делают – они на последнем этапе перед вынужденной остановкой усиливают удары максимально. Так что до осени, пока погодные условия будут позволять, – они будут это делать", – акцентировал дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — все переигралось: что теперь говорят у Мерца о поставке Taurus для Украины.



