Что может добить РФ: почему заговорили о снижении "потолка" цен на нефть и отключении от SWIFT

После введения 17-го пакета санкций против РФ Еврокомиссия готовит 18-й пакет санкций против России, в котором может быть заложено снижение "потолка" цен на нефть до 45 долларов. Также Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT и введение запрета на газопроводы "Северный поток". Станут ли такие меры серьезным ударом по экономике страны-агрессора, в частности, если о говорить о снижении цены на нефть до 45 долларов? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Одним из факторов, почему распался СССР, был как раз падение цены на нефть

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников так прокомментировал ситуацию:

"Цена на нефть – это действительно довольно весомый рычаг, особенно учитывая то, что одним из факторов, почему собственно распался СССР, было как раз падение цены на нефть. Тогда прекратились поступления в бюджет СССР и начались кризисные явления".

Эксперт обратил внимание, что страны ОПЕК планируют увеличить добычу нефти. То есть планируют и без ценового потолка сделать цену на нефть ниже за счет того, что ее будет добываться больше.

"По разным расчетам себестоимость нефти в России должна быть на уровне от 20 до 40 долларов за баррель, но это закрытые данные, которые никто не обнародует. То есть в любом случае какая-нибудь маржа останется. Однако снижение общемировых цен на нефть все равно снизит поступление в государственный бюджет РФ", – прокомментировал Алексей Плотников.

Что касается отключения российских банков от SWIFT, то, по словам эксперта, об этом шел разговор с первых месяцев полномасштабного вторжения России. Тогда не очень был энтузиазм довести это дело до логического завершения.

"Если сейчас это произойдет, считаю это весомым и эффективным шагом, но, опять же, как по первому так и по второму фактору мы не можем пока предположить, какой будет реакция США. Возможно, Европа будет вводить санкции, а Трамп тем временем будет ослаблять американские ограничения против России. Потому здесь сейчас многовариантная ситуация. Но, с точки зрения санкционного давления, и с 17-м, и 18-м пакетом санкций все делается правильно. Я соглашаюсь, что это должно повлиять на страну-агрессорку", – подытожил Алексей Плотников.

Прайскеп на нефть вводит G7, но по этому вопросу нет единой позиции

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сразу обратил внимание, что прайсккеп на нефть вводит G7, а не Европа. Она может лишь присоединиться, как участник G7. Но в Большой семёрке на сегодняшний день основную скрипку играют США.

"Мы слышали предложение поляков о том, что нужно снизить прайскеп, но рассуждая об этом сразу нужно ответить на вопрос – для чего России был нужен теневой танкерный флот? Ответ простой – продавать нефть дороже прайскепа. Если сегодня при потолке цены в 60 долларов за баррель фактическая цена Urals на мировом рынке 56 долларов за баррель, России не нужен теневой танкерный флот. Вся нефть, которая сейчас выходит из России, сможет совершенно легально выходить в рамках прайскепа", – отметил эксперт.

Олег Пендзин считает вполне вероятным, что по прошествии определённого исторического периода времени теоретически цена на нефть поднимется. Urals будет котироваться выше прайскепа в 60 долларов за баррель. И таким образом будет достигаться эффект от санкций 17-го пакета. Сейчас же это совершенно бесполезно.

"Традиционно на встрече G7 решение принимается консенсусом. На сегодняшний момент слабо верится, что Трамп согласится снизить потолок цен на нефть с 60 долларов за баррель до, условно говоря, хотя бы 50. Вот и ответ на вопрос, почему не снижают прайскеп. Потому что нет политического решения по этому поводу", – отметил эксперт.

Что касается 18-го пакета санкций, то, по мнению собеседника портала "Комментарии", скорее всего он будет в тесной взаимосвязи с окончательным вариантом соглашения США и Европы по поводу совместных торговых преференций.

"Сегодня 250 млрд долларов отрицательное торговое сальдо, которое имеют американцы по отношению к европейцам. И Трамп сказал, что он не собирается искать никаких компромиссов, а требует, чтобы европейцы покупали на 250 млрд долларов у США больше товаровных позиций и тогда он готов не вводить 50% таможенных пошлин на товары из ЕС. А, что американцы могут предложить европейцам? Две вещи: аграрную продукцию (говядина, зерновые). Но это нереально, потому что европейский аграрный рынок сразу умрет. И европейские аграрии на это никогда не пойдут. Остаётся только одно – сжиженный газ. Поэтому, скорее всего, в 18-м пакете санкций будет эмбарго на сжиженный газ из России. Ещё возможно будет давление на банковскую систему России. Отключат кого-то от SWIFT, но не всех, а тех, кто обеспечивает Росатому расчёты с европейскими контрагентами", – подытожил эксперт.

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